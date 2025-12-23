Manisa Celal Bayar Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 20'de

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda elde ettiği göstergelerle dikkat çekerek ilk 20 üniversite arasına girdi.

Öne çıkan göstergeler

Rapora göre üniversite, olumlu sonuçlanan patent oranında Türkiye genelinde 3. sıraya yükseldi. TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA ve benzeri kurumların düzenlediği yarışmalara katılım performansıyla da dikkat çeken Manisa Celal Bayar Üniversitesi, en yüksek takım sayısına ulaşan üniversiteler arasında 11. sırada yer aldı.

Erişilebilirlik envanter sayısında da öne çıkan üniversite, bu alanda 16. sıraya yükselerek kapsayıcı ve erişilebilir üniversite hedefi doğrultusundaki çalışmalarının somut karşılığını gösterdi. Bu sonuç, üniversitenin erişilebilirlik yatırımlarının eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini ortaya koydu.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "YÖK 2025 İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda üç ayrı göstergede ilk 20 üniversite arasında yer almak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak doğru bir akademik ve kurumsal strateji izlediğimizin önemli bir göstergesidir. Eğitim-öğretimden araştırma ve projelere, sürdürülebilirlikten öğrenci odaklı çalışmalara kadar geniş bir yelpazede ortaya koyduğumuz bu başarıda, akademik ve idari personelimizin özverili çalışmaları ile öğrencilerimizin dinamizmi büyük rol oynamıştır. Üniversitemizi daha ileriye taşıyacak nitelikli çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Etki ve gelecek hedefleri

Bu başarılarla Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ulusal ölçekteki konumunu güçlendirirken; bilimsel üretim, proje geliştirme ve erişilebilirlik alanlarında hedeflediği vizyonu kararlılıkla sürdürdüğünü bir kez daha kanıtladı.

