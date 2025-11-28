Eskişehir'de Mesleki Eğitim İşbirliği Yürütme Kurulu Toplandı

’Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Yürütme Kurulu Toplantısı’ Eskişehir’de Yapıldı
Okul-sanayi işbirliği kapsamında ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
Eskişehir'de düzenlenen ’Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, okul-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Protokol, Eskişehir Valiliği, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında imzalanmıştı. Bu kapsamda, ilk 'Yürütme Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.
Toplantıya, protokole dahil meslek liseleri ile ESO tarafından görevlendirilen sanayi temsilcileri katıldı. Katılımcılar, yeni eğitim döneminde okul-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin planlanması ve değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda, meslek liseleri ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların atılmasının önemine vurgu yapıldı ve uygulanacak çalışmaların koordinasyonu üzerinde duruldu.
