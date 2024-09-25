İBB'den başvuran öğrencilere 15 bin TL destek müjdesi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine destek olmaya devam ediyor. "Genç Üniversiteli" burs desteği kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim yardımı sağlanacağı açıklandı. Başvurular, İBB’nin “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden başladı. 18 Ekim 2024 tarihine kadar sürecek başvurular hakkında tüm detaylar ve başvuru şartları haberimizde.



İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi uygulaması olan "İstanbul Senin" üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, başvurularını kolayca yaparak eğitim desteğinden faydalanma şansı elde edebilirler. Başvuru işlemleri için öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresine giderek başvuru ekranına erişebilirler. Başvuru sırasında istenen evraklar da aynı platform üzerinden tamamlanmaktadır.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir. Başvuru sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için, gerekli belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesi büyük önem taşımaktadır.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İBB burs desteği kapsamında hak kazanan öğrencilere 15 bin TL tutarında burs verilecek. Bu miktar, üç taksit halinde 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL şeklinde öğrencilere ödenecek. Bu burs, öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir katkı sunarak, maddi açıdan rahatlamalarını sağlamayı hedefliyor.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

İBB burs başvurusu yapabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. İşte İBB burs başvurusu için aranan kriterler:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: Başvurular yalnızca T.C. vatandaşı olan öğrencilere açıktır.

Başvurular yalnızca T.C. vatandaşı olan öğrencilere açıktır. İstanbul’da Eğitim Görmek veya İkamet Durumu: Öğrencinin İstanbul’da eğitim görmesi veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi gerekiyor. Anne-baba vefat durumunda ise öğrencinin İstanbul’da yaşayan yakınının olması şartı aranıyor.

Öğrencinin İstanbul’da eğitim görmesi veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi gerekiyor. Anne-baba vefat durumunda ise öğrencinin İstanbul’da yaşayan yakınının olması şartı aranıyor. Eğitim Seviyesi: Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gereklidir.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gereklidir. Öğrenim Süresi: Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olması şarttır.

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olması şarttır. Üniversite Türü: Devlet üniversitesinde okuyan veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilirler.

Devlet üniversitesinde okuyan veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilirler. Başarı Kriterleri: Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekmektedir.

Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekmektedir. Maddi Destek İhtiyacı: Aile gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duyulması gerekmektedir.

BAŞVURU TAKVİMİ VE SÜRECİ

İBB burs başvuruları 18 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Başvuru takvimine uygun olarak belgelerini tamamlayan öğrenciler, İBB’nin belirlediği başvuru süreci kapsamında başvurularını tamamlayabilecekler. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından, uygun bulunan adaylara SMS yoluyla bilgi verilecek.

BURS BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulmasıdır. Eksik veya yanlış belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, başvuru süreci boyunca yapılan duyuruların takip edilmesi de önemlidir.

Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, İBB’nin sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden süreçle ilgili yapılacak duyuruları takip ederek, gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.