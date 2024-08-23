İhtiyaç sahibi ailelere kırtasiye desteği müjdesi! İşte başvuru şartları

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, Denizli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere müjdeli bir haber verdi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla, ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için kırtasiye yardımı yapılacağı duyuruldu. Belediye tarafından belirlenen şartları karşılayan ailelerin çocukları, yeni eğitim dönemine daha rahat bir başlangıç yapacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun girişimiyle hayata geçirilen bu destek, Ağustos ayındaki Belediye Meclisi toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Şimdi, bu kıymetli destekle ilgili tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik kırtasiye yardımının başvurularını başlattı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için önemli bir destek sağlayacak olan bu yardım programına başvurular, 20-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Ailelerin, bu tarihler arasında başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurular sırasında gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması, başvuru sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması açısından büyük önem taşıyor.

KİMLER KIRTASİYE YARDIMINDAN FAYDALANABİLİR?

Kırtasiye yardımından faydalanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Yardım programı, özellikle ekonomik durumu zayıf olan ve çocukları bu yıl ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan ailelere odaklanmıştır. İşte kırtasiye yardımından yararlanabilmek için gereken kriterler:

Hane geliri 30 bin TL ve altında olan aileler: Ailelerin hane gelirinin 30 bin TL’nin altında olması gerekiyor. Bu kriter, yardımların gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaşmasını sağlamak için belirlendi. Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayan aileler: Yardım, yalnızca 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocuklar için geçerli olacak. Bu nedenle, daha üst sınıflardaki çocuklar bu yardımdan faydalanamayacak.

Bu kriterleri karşılayan aileler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kırtasiye yardımına başvuruda bulunabilecekler. Başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak ve bu sayede başvuru süreci kolaylıkla tamamlanabilecek.

KIRTASİYE YARDIMI PAKETİNİN İÇERİĞİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kırtasiye yardımı, öğrencilere okulda ihtiyaç duyacakları temel malzemeleri temin etmek amacıyla hazırlanmıştır. Yardım kapsamında öğrencilere dağıtılacak kırtasiye paketi, eğitim hayatlarına sağlam bir başlangıç yapmaları için gerekli olan çeşitli malzemeleri içermektedir. İşte kırtasiye yardım paketinde yer alacak ürünler:

Okul çantası : Öğrencilerin tüm malzemelerini rahatça taşıyabilmeleri için kaliteli bir okul çantası.

: Öğrencilerin tüm malzemelerini rahatça taşıyabilmeleri için kaliteli bir okul çantası. Kalemlik : Öğrencilerin kalem, silgi ve diğer küçük malzemelerini düzenli bir şekilde saklamaları için kalemlik.

: Öğrencilerin kalem, silgi ve diğer küçük malzemelerini düzenli bir şekilde saklamaları için kalemlik. Beslenme çantası : Öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme çantası.

: Öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme çantası. A4 resim defteri : Sanat dersleri için gerekli olan A4 boyutunda resim defteri.

: Sanat dersleri için gerekli olan A4 boyutunda resim defteri. Renkli kuru boya : Öğrencilerin resim derslerinde kullanabilecekleri renkli kuru boya seti.

: Öğrencilerin resim derslerinde kullanabilecekleri renkli kuru boya seti. Pastel boya : Sanat çalışmalarında kullanabilecekleri pastel boya seti.

: Sanat çalışmalarında kullanabilecekleri pastel boya seti. Kurşun kalem : Yazı yazmaları için kaliteli kurşun kalem.

: Yazı yazmaları için kaliteli kurşun kalem. Silgi : Yanlış yazılanları düzeltebilmeleri için silgi.

: Yanlış yazılanları düzeltebilmeleri için silgi. Kalem tıraş : Kalemlerin ucunu açabilmeleri için kalem tıraş.

: Kalemlerin ucunu açabilmeleri için kalem tıraş. Kırmızı kurşun kalem : Yazı ve çizimlerde kullanabilecekleri kırmızı kurşun kalem.

: Yazı ve çizimlerde kullanabilecekleri kırmızı kurşun kalem. Güzel yazı defteri: Yazı dersleri için kullanabilecekleri güzel yazı defteri.

Bu kırtasiye paketi, öğrencilerin eğitim hayatlarına sağlam bir başlangıç yapmaları için tasarlanmış olup, ihtiyaç duyacakları temel malzemeleri içermektedir.

BAŞVURU VE DESTEK SÜRECİ

Kırtasiye yardımı almak isteyen ailelerin başvuru sürecinde dikkat etmeleri gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. Öncelikle, başvuruların Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Başvurular sırasında gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde doldurulması ve belediyeye teslim edilmesi oldukça önemlidir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, belgeler belediye tarafından incelenecek ve şartları sağlayan aileler belirlenecektir.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, kırtasiye yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin kırtasiye malzemeleri belirlenen adreslere ulaştırılacaktır. Bu süreçte, ailelere herhangi bir ek maliyet yüklenmeden tüm malzemeler temin edilecek ve öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz başlamaları sağlanacaktır.

EĞİTİMDE EŞİTLİĞİ DESTEKLEYEN BİR ADIM

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı bu kırtasiye yardımı, sadece öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedefliyor. Belediye, bu yardımla özellikle maddi imkânları kısıtlı olan ailelerin çocuklarının eğitim sürecinde geri kalmamalarını amaçlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama hedefi, yerel yönetimlerin sosyal sorumluluklarının bir parçası olarak öne çıkıyor ve bu tür destekler, toplumun gelişimi açısından büyük bir önem taşıyor.