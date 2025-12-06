Kütahya Tavşanlı'da 36 Kız Hafız İçin Görkemli İcazet Töreni

Kütahya Tavşanlı'da Kavaklı Kız Kur’an Kursu'nu tamamlayan 36 kız hafız için Tavşanlı Proje Kız Anadolu İHL Konferans Salonu'nda görkemli icazet töreni yapıldı.

Program ve katılımcılar

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Kavaklı Kız Kur’an Kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 36 hafız için görkemli bir icazet töreni düzenlendi. Kursun 29. Hafızlık İcazet Merasimi, Tavşanlı Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılımıyla salon hıncahınç dolarken, merasimde büyük bir manevi coşku yaşandı.

Tören akışı ve konuşmalar

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Tavşanlı İlçe Müftüsü açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Programa katılan isimler arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti ilçe başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, İl Müftü Yardımcıları Tahsin Ekim ve Gülay Demirci ile çevre ilçelerin müftüleri (Hisarcık, Domaniç, Emet, Çavdarhisar, Simav, Gediz) yer aldı.

Manevi atmosfer ve etkinlikler

Merasim boyunca manevi atmosfer üst düzeydeydi. Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Kurra Hafız Ferruh Muştuer’in etkileyici Kur’an tilaveti, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yeni hafızlar da okudukları ilahilerle programa ayrı bir güzellik kattı.

Duygusal anlar ve kutlamalar

Törende en çok alkış alan ve duygusal anların yaşandığı bölüm, 36 kız hafızın babalarının sahneye çıkarak evlatlarını tek tek tebrik etmesi oldu. Bu anlar salonda büyük bir takdir ve duygusallıkla karşılandı.

Sonuç ve tebrikler

Programın sonunda protokol üyeleri ve milletvekilleri birer konuşma yaparak hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti, genç hafızlara hayat boyu başarılar diledi. Tören, katılımcılarda derin bir manevi memnuniyet bırakarak sona erdi.

