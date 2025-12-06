OMÜ'de 182 Akademisyenin Akademik Yükseltme Töreni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2023'te unvan alan 182 akademisyeni Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ev sahipliğinde düzenlenen törenle kutladı; 107 doçent, 75 doktor öğretim üyesi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 21:12
OMÜ'de 182 Akademisyenin Akademik Yükseltme Töreni

OMÜ'de 182 akademisyenin akademik yükseltme töreni

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2023 yılında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanı alan 182 akademisyeni bu yıl ikinci kez düzenlenen Akademik Yükseltmeleri Tebrik Buluşması ile kutladı.

Rektör Aydın: Akademik yükselmeler araştırma vizyonunun temeli

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, akademik kariyer basamaklarında önemli başarılar elde eden öğretim üyeleri tebrik edildi. Rektörlük binası fuaye alanında düzenlenen buluşma, akademik dayanışmayı güçlendiren samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Unvanları resmiyet kazanan akademisyenlere belgeleri takdim edilirken, tören OMÜ’nün bilimsel üretim gücünü yansıtan önemli bir buluşmaya dönüştü.

Konuşmasında OMÜ’nün araştırma kapasitesini güçlendirme hedefini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Her akademik yükselme, hem bireysel emeğin hem de OMÜ’nün bilimsel ilerleyişinin güçlü bir göstergesidir. Öğretim üyelerimizin yaptığı çalışmalar, üniversitemizin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmakta; araştırma, eğitim ve topluma hizmet misyonumuza değer katmaktadır. Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu hedefe ulaşmanın en önemli unsuru ise nitelikli akademik kadromuzdur. Bugün unvan alan her bir akademisyenimiz, OMÜ’nün bilimsel üretim gücünü daha da ileri taşıyacak güçlü birer aktördür. Akademik yolculuğunuzun her aşamasında gösterdiğiniz özveriyle OMÜ’nün vizyonunu geleceğe taşıyacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

107 doçent, 75 doktor öğretim üyesi

Buluşmada, 2023 yılı içinde 107 akademisyenin doçent, 75 akademisyenin ise doktor öğretim üyesi unvanı aldığı belirtildi. Toplam 182 akademisyenin akademik atamaları, OMÜ’nün güçlü akademik kadrosunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

Tören, unvanları resmiyet kazanan akademisyenlere belgelerin takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve teşekkür konuşmalarının ardından sona erdi. Programa ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Aras, Doç. Dr. Emine Şendurur ve Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz de katıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), 2023 YILINDA PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UNVANI...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), 2023 YILINDA PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UNVANI ALAN 182 AKADEMİSYEN İÇİN BU YIL İKİNCİ KEZ "AKADEMİK YÜKSELTMELERİ TEBRİK BULUŞMASI" DÜZENLEDİ.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), 2023 YILINDA PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UNVANI...

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erciyes Üniversitesi UI GreenMetric 2025’te Türkiye 1.’si — Dünya 66.
2
İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım
3
OMÜ'de 182 Akademisyenin Akademik Yükseltme Töreni
4
Kütahya Tavşanlı'da 36 Kız Hafız İçin Görkemli İcazet Töreni
5
Karabük Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Kortej ve Uygulamalı Farkındalık
6
KBÜ Senatosu: Dünya Bilim Sıralamalarında Yükseliş ve Marka Başarıları
7
Kütahya AFAD'tan Kızılay İşbirliğiyle Kan Bağışı Kampanyası

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi