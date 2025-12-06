OMÜ'de 182 akademisyenin akademik yükseltme töreni

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2023 yılında profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanı alan 182 akademisyeni bu yıl ikinci kez düzenlenen Akademik Yükseltmeleri Tebrik Buluşması ile kutladı.

Rektör Aydın: Akademik yükselmeler araştırma vizyonunun temeli

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, akademik kariyer basamaklarında önemli başarılar elde eden öğretim üyeleri tebrik edildi. Rektörlük binası fuaye alanında düzenlenen buluşma, akademik dayanışmayı güçlendiren samimi bir atmosferde gerçekleştirildi. Unvanları resmiyet kazanan akademisyenlere belgeleri takdim edilirken, tören OMÜ’nün bilimsel üretim gücünü yansıtan önemli bir buluşmaya dönüştü.

Konuşmasında OMÜ’nün araştırma kapasitesini güçlendirme hedefini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, "Her akademik yükselme, hem bireysel emeğin hem de OMÜ’nün bilimsel ilerleyişinin güçlü bir göstergesidir. Öğretim üyelerimizin yaptığı çalışmalar, üniversitemizin ulusal ve uluslararası görünürlüğünü artırmakta; araştırma, eğitim ve topluma hizmet misyonumuza değer katmaktadır. Üniversitemiz, araştırma üniversitesi olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu hedefe ulaşmanın en önemli unsuru ise nitelikli akademik kadromuzdur. Bugün unvan alan her bir akademisyenimiz, OMÜ’nün bilimsel üretim gücünü daha da ileri taşıyacak güçlü birer aktördür. Akademik yolculuğunuzun her aşamasında gösterdiğiniz özveriyle OMÜ’nün vizyonunu geleceğe taşıyacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

107 doçent, 75 doktor öğretim üyesi

Buluşmada, 2023 yılı içinde 107 akademisyenin doçent, 75 akademisyenin ise doktor öğretim üyesi unvanı aldığı belirtildi. Toplam 182 akademisyenin akademik atamaları, OMÜ’nün güçlü akademik kadrosunun bir yansıması olarak değerlendirildi.

Tören, unvanları resmiyet kazanan akademisyenlere belgelerin takdimi, toplu fotoğraf çekimi ve teşekkür konuşmalarının ardından sona erdi. Programa ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Aras, Doç. Dr. Emine Şendurur ve Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz de katıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), 2023 YILINDA PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ UNVANI ALAN 182 AKADEMİSYEN İÇİN BU YIL İKİNCİ KEZ "AKADEMİK YÜKSELTMELERİ TEBRİK BULUŞMASI" DÜZENLEDİ.