Karabük Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Kortej ve Uygulamalı Farkındalık Etkinlikleri

Karabük Üniversitesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle toplumda engellilik bilincini artırmayı amaçlayan kapsamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Etkinlikler, KBÜ Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, merkez kampüste akademik ve idari personel ile öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşü ve verilen mesajlar

Program, üniversite kampüs girişinden Sosyal Yaşam Merkezine uzanan farkındalık korteji ile başladı. Öğrenciler ile akademik ve idari personelin katıldığı yürüyüşte erişilebilirlik ve toplumsal duyarlılık vurgulandı. Kortej boyunca engelli bireylerin haklarına, sosyal yaşama katılımına ve erişilebilir çevre düzenlemelerine dikkat çekildi.

Muhittin Yılmaz'ın konuşması

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, programda yaptığı konuşmada engelliliğin herkes için muhtemel bir durum olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz birer engelli adayıyız; engel durumu doğuştan ya da sonradan herkesin başına gelebilir. Bizleri burada yalnız bırakmıyorsunuz, biz de sizleri yalnız bırakmak istemeyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyuyoruz".

Yılmaz ayrıca, Karabük'ü Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Demir Kartal Spor Kulübü'nün hafta sonu oynayacağı karşılaşmaya tüm öğrencileri davet etti.

Uygulamalı stantlar ve etkileşimli atölyeler

Kortejin ardından etkinlikler, uygulamalı farkındalık stantlarıyla sürdü. Katılımcılar; duyusal farklılıklara yönelik uygulamalar, özel eğitim materyallerinin tanıtımı ve erişilebilirlik deneyim alanlarıyla engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları güçlükleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Etkileşimli atölyeler, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü; etkinlikler boyunca hem bilinçlendirme hem de paylaşım ön plandaydı. Program, erişilebilir bir kampüs ve toplum hedefi doğrultusunda farkındalığı artırmayı amaçladı.

