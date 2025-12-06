KBÜ Senatosu: Dünya Bilim Sıralamalarında Yükseliş ve Marka Başarıları

KBÜ'nün Aralık senato toplantısında dünya bilim sıralamalarındaki yükseliş, KAPGEM, KBÜ Kürsü, Sosyalfest ve sürdürülebilirlik gündeme alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:59
KBÜ Senatosu: Dünya Bilim Sıralamalarında Yükseliş ve Marka Başarıları

KBÜ Senato Toplantısında Yükselen Marka Değerleri ve Bilimsel Başarılar

Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ) Aralık Ayı Senato Toplantısı, üniversitenin dünya bilim sıralamalarındaki yükselişi ve kurumsal marka değerleri odağında gerçekleşti. Toplantıda, KAPGEM, KBÜ Kürsü ve Sosyalfest gibi oluşumların küresel etkileri ile sürdürülebilirlik ve üniversite-sanayi iş birliklerindeki gelişmeler ayrıntılı biçimde ele alındı.

Toplantı Katılımcıları ve Gündem

Toplantı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, senato üyeleri ve birim yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Oturumda, Kasım ayı boyunca üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği bilimsel, akademik ve kurumsal başarılar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

KAPGEM, KBÜ Kürsü ve Sosyalfest'in Küresel Etkileri

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, değerlendirmesinde KBÜ'nün 18 yıllık genç bir üniversite olmasına rağmen küresel ölçekte dikkat çeken bir başarı ivmesi yakaladığını vurguladı. Kırışık, "Üniversitemizin dünya bilim sıralamalarında yükseldiğini, güçlendiğini görüyoruz. Artık fikirlerine değer verilen bir üniversite hâline geldik." sözleriyle üniversitenin akademik üretim ve patentlerdeki gücüne dikkat çekti.

KAPGEM'in başarısına ilişkin Kırışık, merkezin ulusal basında geniş yer bulduğunu ve "KAPGEM artık ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken bir düşünce kuruluşuna dönüşmüştür." değerlendirmesini paylaştı. KBÜ Kürsü'nün ülkenin önemli isimlerini üniversite ile buluşturarak hem uygulamayı bilime bağladığı hem de üniversitenin görünürlüğünü artırdığı belirtildi. Ayrıca Kırışık, Sosyalfest'in dünya çapında yaygınlık kazanarak 7 bin projeye ulaşmasının takdire değer olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve Üniversite-Sanayi İş Birlikleri

Senato gündeminde ayrıca KBÜ Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin bakanlık düzeyinde takdir görmesi, Kasım ayında yürütülen üniversite-sanayi iş birlikleri ve endüstriyel tasarım projeleri ile tez yazım atölyelerinin yüksek izlenme oranları da yer aldı. Bu başlıklar, üniversitenin hem çevresel hem de sektörel iş birlikleri alanındaki somut ilerlemelerini ortaya koydu.

Sonuç ve Değerlendirme

Rektör Kırışık toplantıyı, "Gençliğin enerjisini bilimle buluşturan bir üniversiteyiz ve bunda çok başarılıyız." sözleriyle tamamladı. Senato, KBÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda marka değerini güçlendiren adımlarını ve bilimsel üretimini artırmaya yönelik stratejileri öncelikli gündem olarak belirledi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NİN (KBÜ) ARALIK AYI SENATO TOPLANTISINDA, ÜNİVERSİTENİN DÜNYA BİLİM...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NİN (KBÜ) ARALIK AYI SENATO TOPLANTISINDA, ÜNİVERSİTENİN DÜNYA BİLİM SIRALAMALARINDAKİ YÜKSELİŞİ VE KURUMSAL MARKA DEĞERLERİ ELE ALINDI.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ KAMU POLİTİKALARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (KAPGEM) TARAFINDAN, KBÜ...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Tavşanlı'da 36 Kız Hafız İçin Görkemli İcazet Töreni
2
Karabük Üniversitesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Kortej ve Uygulamalı Farkındalık
3
KBÜ Senatosu: Dünya Bilim Sıralamalarında Yükseliş ve Marka Başarıları
4
Kütahya AFAD'tan Kızılay İşbirliğiyle Kan Bağışı Kampanyası
5
Patnos’ta LGS Strateji Toplantısı: 2025-2026 Başarıya Odak
6
Salihli'de Mobil Fotoğraf Eğitimi: SALFOD Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileriyle
7
Yeni Nesil Yazı Yazmakta Zorlanıyor: Mavi Ekranın Rolü

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi