KBÜ Senatosu: Dünya Bilim Sıralamalarında Yükseliş ve Marka Başarıları

KBÜ Senato Toplantısında Yükselen Marka Değerleri ve Bilimsel Başarılar

Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ) Aralık Ayı Senato Toplantısı, üniversitenin dünya bilim sıralamalarındaki yükselişi ve kurumsal marka değerleri odağında gerçekleşti. Toplantıda, KAPGEM, KBÜ Kürsü ve Sosyalfest gibi oluşumların küresel etkileri ile sürdürülebilirlik ve üniversite-sanayi iş birliklerindeki gelişmeler ayrıntılı biçimde ele alındı.

Toplantı Katılımcıları ve Gündem

Toplantı, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, senato üyeleri ve birim yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Oturumda, Kasım ayı boyunca üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettiği bilimsel, akademik ve kurumsal başarılar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

KAPGEM, KBÜ Kürsü ve Sosyalfest'in Küresel Etkileri

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, değerlendirmesinde KBÜ'nün 18 yıllık genç bir üniversite olmasına rağmen küresel ölçekte dikkat çeken bir başarı ivmesi yakaladığını vurguladı. Kırışık, "Üniversitemizin dünya bilim sıralamalarında yükseldiğini, güçlendiğini görüyoruz. Artık fikirlerine değer verilen bir üniversite hâline geldik." sözleriyle üniversitenin akademik üretim ve patentlerdeki gücüne dikkat çekti.

KAPGEM'in başarısına ilişkin Kırışık, merkezin ulusal basında geniş yer bulduğunu ve "KAPGEM artık ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken bir düşünce kuruluşuna dönüşmüştür." değerlendirmesini paylaştı. KBÜ Kürsü'nün ülkenin önemli isimlerini üniversite ile buluşturarak hem uygulamayı bilime bağladığı hem de üniversitenin görünürlüğünü artırdığı belirtildi. Ayrıca Kırışık, Sosyalfest'in dünya çapında yaygınlık kazanarak 7 bin projeye ulaşmasının takdire değer olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilirlik ve Üniversite-Sanayi İş Birlikleri

Senato gündeminde ayrıca KBÜ Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin bakanlık düzeyinde takdir görmesi, Kasım ayında yürütülen üniversite-sanayi iş birlikleri ve endüstriyel tasarım projeleri ile tez yazım atölyelerinin yüksek izlenme oranları da yer aldı. Bu başlıklar, üniversitenin hem çevresel hem de sektörel iş birlikleri alanındaki somut ilerlemelerini ortaya koydu.

Sonuç ve Değerlendirme

Rektör Kırışık toplantıyı, "Gençliğin enerjisini bilimle buluşturan bir üniversiteyiz ve bunda çok başarılıyız." sözleriyle tamamladı. Senato, KBÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda marka değerini güçlendiren adımlarını ve bilimsel üretimini artırmaya yönelik stratejileri öncelikli gündem olarak belirledi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ’NİN (KBÜ) ARALIK AYI SENATO TOPLANTISINDA, ÜNİVERSİTENİN DÜNYA BİLİM SIRALAMALARINDAKİ YÜKSELİŞİ VE KURUMSAL MARKA DEĞERLERİ ELE ALINDI.