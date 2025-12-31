İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Rektör Akpolat Akademisyenlere Cübbelerini Giydirdi

Tören Detayları

İnönü Üniversitesi’nde unvanda yükselen akademisyenler için düzenlenen cübbe giyme töreni, Senato salonunda gerçekleştirildi. Törende profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanı alan akademisyenlerin cübbelerini Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat giydirdi.

Profesör olarak atananlar

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına Zehra Bozdağ, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına Seda Taşdemir, Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalına Şuayip Burak Duman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalına Ahmet Fethi Durmuş, Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyoelektronik Anabilim Dalına Berat Doğan, İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalına Yaşar Ayaz, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Anabilim Dalına Mehmet Altuğ, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalına Recep Uçar ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalına Murat Kaloğlu profesör olarak atandı.

Doçent olarak atananlar

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalına Enes Ekinci, İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalına Talha Sarıcı, Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalına Furkan Öztemiz, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalına Ahmet Kadir Arslan, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına Muhammed Köroğlu, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalına Ersin Aycan, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Anabilim Dalına Hasan Ballıkaya ile Mustafa Albayrak doçent olarak atandı.

Doktor öğretim üyesi olarak atananlar

Törende ayrıca doktor öğretim üyesi kadrosuna atanan akademisyenler de yer aldı. Bu kapsamda, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına Gülseda Boz, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Anabilim Dalına Mahmut Şahin, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalına Leyla Beytur, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Ortopedi Anabilim Dalına Hakan Ertem ve İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalına Bilal Bekalp doktor öğretim üyesi olarak atandı.

Rektörün Mesajı ve Kapanış

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, törende unvanda yükselen akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

