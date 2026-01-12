Kaynaşlı'da Verem Farkındalık Eğitimi

Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi, Üçköprü Ortaokulu'nda tüberkülozun bulaşma yolları, belirtileri, korunma ve tedavi süreçlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:47
Kaynaşlı'da Verem Farkındalık Eğitimi

Kaynaşlı'da Verem Farkındalık Eğitimi

Üçköprü Ortaokulu'nda bilgilendirme yapıldı

DÜZCE(İHA) – Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası kapsamında, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi tarafından Üçköprü Ortaokulunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, okulun konferans salonunda yapıldı. Öğrencilere tüberkülozun bulaşma yolları, hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde, erken teşhis ve düzenli tedavinin tüberkülozla mücadelede hayati öneme sahip olduğu vurgulanarak, bu sayede hastalığın yayılmasının önlenebileceğine dikkat çekildi.

Yetkililer, toplumun her kesiminde farkındalığın artırılmasının tüberkülozla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

DÜZCE’DE VEREM EĞİTİM VE FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, KAYNAŞLI İLÇE DEVLET...

DÜZCE’DE VEREM EĞİTİM VE FARKINDALIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, KAYNAŞLI İLÇE DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN ÜÇKÖPRÜ ORTAOKULU’NDA FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaynaşlı'da Verem Farkındalık Eğitimi
2
Bursa'da Gemlik merkezli 6,7'lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
3
Ordu'da Kar: Akkuş'ta 12 Ocak Pazartesi Eğitim 1 Gün Tatil
4
Elazığ'da Yoğun Kar: 5 İlçede Eğitime 1 Gün Ara, 4 İlçede Taşımalı Eğitim Durduruldu
5
Yozgat'ta Okullar 12 Ocak 2026'da 1 Gün Tatil
6
Sinop'ta Kar Engeli: 12 Ocak'ta Merkez'de Taşımalı Eğitime Ara
7
Sakarya'da Kar Tatili: Eğitim 12 Ocak'ta 1 Gün Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları