Kaynaşlı'da Verem Farkındalık Eğitimi

Üçköprü Ortaokulu'nda bilgilendirme yapıldı

DÜZCE(İHA) – Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası kapsamında, Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi tarafından Üçköprü Ortaokulunda farkındalık eğitimi düzenlendi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim, okulun konferans salonunda yapıldı. Öğrencilere tüberkülozun bulaşma yolları, hastalığın belirtileri, korunma yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Eğitimde, erken teşhis ve düzenli tedavinin tüberkülozla mücadelede hayati öneme sahip olduğu vurgulanarak, bu sayede hastalığın yayılmasının önlenebileceğine dikkat çekildi.

Yetkililer, toplumun her kesiminde farkındalığın artırılmasının tüberkülozla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

