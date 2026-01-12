Hopa'da Jandarma'dan Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Artvin’in Hopa ilçesinde, motosiklet kullanımındaki artış ve ulaşımda yoğunlaşma üzerine Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

Eğitimin amacı ve içeriği

Semineri veren Trafik Jandarması ekipleri, etkinliğin amacını kazaları önlemek ve sürücü farkındalığını artırmak olarak açıkladı. Eğitimde güvenli sürüşün temel kuralları ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak uygulamalar ele alındı.

Ele alınan başlıca konular

Hız sınırlarına uyum, şerit takibi ve doğru manevra teknikleri, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, trafik işaret ve levhalarına riayet ile yayalara öncelik gibi kritik başlıklarda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Sunumlar eşliğinde trafik kazalarında yaşanan yaralanmaların nedenleri anlatılırken, koruyucu ekipmanların hayati önemi özellikle vurgulandı.

Jandarmadan sürücülere çağrı

Eğitim sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve jandarma ekipleri, trafikte güvenliğin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmalarla sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

ARTVİN HOPA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNERDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE HIZ, KASK KULLANIMI, DOĞRU MANEVRA VE TRAFİK KURALLARINA UYUMUN HAYATİ ÖNEMİ ANLATILDI.