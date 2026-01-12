Hopa'da Jandarma'dan Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Artvin Hopa'da jandarma, artan motosiklet kullanımına karşı sürücülere hız, kask, manevra ve trafik kuralları üzerine güvenli sürüş eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:12
Hopa'da Jandarma'dan Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Hopa'da Jandarma'dan Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi

Artvin’in Hopa ilçesinde, motosiklet kullanımındaki artış ve ulaşımda yoğunlaşma üzerine Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

Eğitimin amacı ve içeriği

Semineri veren Trafik Jandarması ekipleri, etkinliğin amacını kazaları önlemek ve sürücü farkındalığını artırmak olarak açıkladı. Eğitimde güvenli sürüşün temel kuralları ile trafik güvenliğine katkı sağlayacak uygulamalar ele alındı.

Ele alınan başlıca konular

Hız sınırlarına uyum, şerit takibi ve doğru manevra teknikleri, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, trafik işaret ve levhalarına riayet ile yayalara öncelik gibi kritik başlıklarda kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Sunumlar eşliğinde trafik kazalarında yaşanan yaralanmaların nedenleri anlatılırken, koruyucu ekipmanların hayati önemi özellikle vurgulandı.

Jandarmadan sürücülere çağrı

Eğitim sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve jandarma ekipleri, trafikte güvenliğin ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Yapılan çalışmalarla sürücülerin bilinçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

ARTVİN HOPA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNERDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE HIZ, KASK...

ARTVİN HOPA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNERDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE HIZ, KASK KULLANIMI, DOĞRU MANEVRA VE TRAFİK KURALLARINA UYUMUN HAYATİ ÖNEMİ ANLATILDI.

ARTVİN HOPA’DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNERDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE HIZ, KASK...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HKÜ, FEDE'ye Kabul Edilen Türkiye'deki İlk Yükseköğretim Kurumu Oldu
2
Hopa'da Jandarma'dan Motosiklet Sürücülerine Güvenli Sürüş Eğitimi
3
Salihli'de 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' Sabah Namazı İlgi Gördü
4
Kütahya Belediyesi'nden Erasmus+ Destekli İklim ve Sıfır Atık Eğitimi
5
Kaynaşlı'da Verem Farkındalık Eğitimi
6
Elazığ'da Yoğun Kar: 5 İlçede Eğitime 1 Gün Ara, 4 İlçede Taşımalı Eğitim Durduruldu
7
Sakarya'da Kar Tatili: Eğitim 12 Ocak'ta 1 Gün Ara

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları