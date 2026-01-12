HKÜ, FEDE'ye Kabul Edilen Türkiye'deki İlk Yükseköğretim Kurumu Oldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, FEDE üyeliğiyle Türkiye'de bu federasyona kabul edilen ilk yükseköğretim kurumu oldu; Coursera iş birliği ve 25 öğrenci stajı planları bulunuyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:15
Uluslararasılaşma ve dijital dönüşümde önemli adım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yükseköğretimde uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Avrupa Eğitim Federasyonu (FEDE) üyeliğine kabul edilerek Türkiye'de bu federasyona kabul edilen ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Avrupa merkezli saygın bir akademik ağ olan FEDE üyeliği sayesinde HKÜ, Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalardan yükseköğretim kurumlarıyla daha güçlü iş birlikleri kurmayı, ortak akademik projeler yürütmeyi ve uluslararası girişimlerde aktif rol almayı hedefliyor.

"Üniversitemizin küresel görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyoruz"

FEDE üyeliğinin üniversite açısından stratejik bir adım olduğunu belirten HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, "Avrupa Eğitim Federasyonu’na kabul edilen Türkiye’deki ilk yükseköğretim kurumu olmak, üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonunun güçlü bir göstergesidir. Bununla birlikte, Coursera ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde öğrencilerimizin küresel ölçekte tanınan programlara erişimini genişleterek eğitimde dijital dönüşüm sürecimizi daha da güçlendiriyoruz. Uluslararası açılımımızı somut adımlarla desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, 25 öğrencimize Berlin, Londra, Dublin ve Barcelona olmak üzere dört farklı şehirde mesleki staj imkânı sunulacak olup, ilgili anlaşmalar tamamlanmıştır. Ayrıca Özbekistan ve Kazakistan’da açılması planlanan temsilciliklerimizle üniversitemizin uluslararası akademik ve kurumsal etki alanını daha da genişletmeyi hedefliyoruz. FEDE üyeliğiyle birlikte öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni iş birlikleri ve akademik fırsatlar oluşturarak üniversitemizin küresel görünürlüğünü artırmaya devam edeceğiz" dedi.

HKÜ, eğitimde kalite güvencesi, yenilikçi öğretim yöntemleri ve uluslararası akademik etkileşimi merkeze alarak, FEDE çatısı altında yürütülecek çalışmaların yanı sıra Coursera iş birliğiyle öğrencilere küresel ölçekte tanınan sertifika ve mikro yeterlilik programlarına erişim imkânı sunuyor.

