Kobi Cami’de Kur’an Dersleri Başladı: Osman Duran Veriyor

Eskişehir Odunpazarı Müftülüğü'ne bağlı Kobi Cami Çalışan Gençlik Grubu’nda Osman Duran, çalışan ve mühendis gençlere Kur’an dersleri veriyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:22
Kobi Cami’de Kur’an Dersleri Başladı

Odunpazarı Müftülüğü koordinasyonunda gençlere yönelik eğitim

Eskişehir Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Kobi Cami Çalışan Gençlik Grubunda Kur’an dersleri başladı.

Dersleri, Kobi Camii İmam Hatibi ve Odunpazarı Müftülüğü Çalışan Gençlik Sorumlusu Osman Duran veriyor. Eğitimler, çalışan ve mühendis gençlerin katılımıyla sürdürülüyor.

Odunpazarı Müftülüğü, başlayan derslerle ilgili paylaşımında "Gençlerimize Rabbim hem derslerinde hem de işlerinde kolaylıklar nasip eylesin inşallah" ifadelerine yer verdi.

