Kobi Cami’de Kur’an Dersleri Başladı: Osman Duran Veriyor

Kobi Cami’de Kur’an Dersleri Başladı

Odunpazarı Müftülüğü koordinasyonunda gençlere yönelik eğitim

Eskişehir Odunpazarı Müftülüğüne bağlı Kobi Cami Çalışan Gençlik Grubunda Kur’an dersleri başladı.

Dersleri, Kobi Camii İmam Hatibi ve Odunpazarı Müftülüğü Çalışan Gençlik Sorumlusu Osman Duran veriyor. Eğitimler, çalışan ve mühendis gençlerin katılımıyla sürdürülüyor.

Odunpazarı Müftülüğü, başlayan derslerle ilgili paylaşımında "Gençlerimize Rabbim hem derslerinde hem de işlerinde kolaylıklar nasip eylesin inşallah" ifadelerine yer verdi.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MÜFTÜLÜĞÜNE BAĞLI KOBİ CAMİ ÇALIŞAN GENÇLİK GRUBU'NDA KUR’AN DERSLERİ BAŞLADI.