Kula'da Atatürk Kır Koşusu'nda Okullar Kıyasıya Yarıştı

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Atatürk Kır Koşusu'nda 6 kategoride öğrenciler yarıştı; okullar genel puanlarda kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:39
Kula'da Atatürk Kır Koşusu'nda Okullar Kıyasıya Yarıştı

Kula'da Atatürk Kır Koşusu'nda Okullar Kıyasıya Yarıştı

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif faaliyetler kapsamında ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler için geleneksel Atatürk Kır Koşusu gerçekleştirildi. Yarışlar küçük, yıldız ve genç kategorilerinde; toplam 6 ayrı kategoride yapıldı ve öğrenciler birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Küçükler

Küçük kızlar (800 metre): Birinci Fadime Yurt (Rafet Üçelli Ortaokulu), ikinci Rabia (Rafet Üçelli Ortaokulu), üçüncü Emane Helali (4 Eylül Ortaokulu). Genel puan değerlendirmesinde Rafet Üçelli Ortaokulu birinci, 4 Eylül Ortaokulu ikinci, Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu üçüncü oldu.

Küçük erkekler (1000 metre): Birinci Umut Yurt (Rafet Üçelli Ortaokulu), ikinci Ersin Ersevinç (Fatih Ortaokulu), üçüncü Muhammed Göl (4 Eylül Ortaokulu). Genel puanlarda 4 Eylül Ortaokulu birinci, Fatih Ortaokulu ikinci, Rafet Üçelli Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldızlar

Yıldız kızlar (1000 metre): Birinci Nursena Arık (4 Eylül Ortaokulu), ikinci Hayriye Dokuzlu (4 Eylül Ortaokulu), üçüncü Selma Şanlı (Fatih Ortaokulu). Genel değerlendirmede 4 Eylül Ortaokulu birinci, Mehmet ve Hüseyin Tosun Ortaokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldız erkekler (1200 metre): Birinci Sami Elali (4 Eylül Ortaokulu), ikinci Burak Yıldırım (4 Eylül Ortaokulu), üçüncü İslam Deleş (4 Eylül Ortaokulu). Günün son genel değerlendirmesinde 4 Eylül Ortaokulu birinci, Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu ikinci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Gençler

Genç kızlar (1200 metre): Birinci Cennet Karakoç (Yunus Emre Anadolu Lisesi), ikinci Azra Pezek (Kula Spor Lisesi), üçüncü Ceylin Yıldırım (Kula Spor Lisesi). Genel değerlendirmede Kula Spor Lisesi birinci, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi ikinci, Yunus Emre Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç erkekler (1500 metre): Birinci Abdullah Taş (Kula Spor Lisesi), ikinci Ayberk Kaya (Kula Spor Lisesi), üçüncü Yağız Efe (Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). Genel puan değerlendirmesinde Kula Spor Lisesi birinci, Selim Sabahat Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Etkinlik, öğrencilerin sportif yeteneklerini sergilediği ve okulların takım başarısı için yarıştığı verimli bir gün olarak tamamlandı.

