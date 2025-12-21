KBÜ Belgeseli 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' Bingöl Film Festivali Finalinde

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' adlı belgesel film, 7. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali'nde finalistler arasında yer aldı.

Yapım ekibi

Belgeselin yönetmenliğini Hüseyin Ege Döngel ve Süleyman Yıldız üstlenirken, filmin akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak yaptı. Yapım sürecinde Emirkan Şahin, Abdullah Mansur, Erva Zeynep Dağcı ve Azra Gökçe Arslan ekipte görev aldı.

Film konusu ve önemi

Belgeselde, Karabük'te uzun yıllar kentin kültürel yaşamına yön veren Yenişehir Sineması'nın geçmişten günümüze uzanan hikâyesi ele alınıyor. Mekânın sadece bir sinema salonu olmadığı; opera, bale ve tiyatro temsilleri ile ulusal ve uluslararası sanatçıların sahne aldığı bir kültür merkezi olduğu vurgulanıyor.

Yapım, arşiv görüntüleri, tanıklıklar ve sinemanın günümüzdeki sessiz haliyle izleyiciyle buluşuyor. Festivalde finale kalma başarısı, öğrencilerin ve yapım ekibinin çalışmalarının takdir edildiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

