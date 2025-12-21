DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.776.482,52 -0,01%

KBÜ Belgeseli 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' Bingöl Film Festivali Finalinde

KBÜ öğrencilerinin hazırladığı 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' belgeseli, 7. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali'nde finale kaldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:24
KBÜ Belgeseli 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' Bingöl Film Festivali Finalinde

KBÜ Belgeseli 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' Bingöl Film Festivali Finalinde

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' adlı belgesel film, 7. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali'nde finalistler arasında yer aldı.

Yapım ekibi

Belgeselin yönetmenliğini Hüseyin Ege Döngel ve Süleyman Yıldız üstlenirken, filmin akademik danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak yaptı. Yapım sürecinde Emirkan Şahin, Abdullah Mansur, Erva Zeynep Dağcı ve Azra Gökçe Arslan ekipte görev aldı.

Film konusu ve önemi

Belgeselde, Karabük'te uzun yıllar kentin kültürel yaşamına yön veren Yenişehir Sineması'nın geçmişten günümüze uzanan hikâyesi ele alınıyor. Mekânın sadece bir sinema salonu olmadığı; opera, bale ve tiyatro temsilleri ile ulusal ve uluslararası sanatçıların sahne aldığı bir kültür merkezi olduğu vurgulanıyor.

Yapım, arşiv görüntüleri, tanıklıklar ve sinemanın günümüzdeki sessiz haliyle izleyiciyle buluşuyor. Festivalde finale kalma başarısı, öğrencilerin ve yapım ekibinin çalışmalarının takdir edildiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI BELGESEL FİLM, ULUSLARARASI DÜZEYDE DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI BİNGÖL KISA FİLM FESTİVALİ’NDE FİNALİSTLER ARASINDA YER ALDI.

BELGESEL FİLMDE, KARABÜK’TE UZUN YILLAR KENTİN KÜLTÜREL YAŞAMINA YÖN VEREN YENİŞEHİR SİNEMASI’NIN...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KBÜ Belgeseli 'Bir Zamanlar Yenişehir Sineması' Bingöl Film Festivali Finalinde
2
KBÜ'de 'Yeni Medya' Söyleşisi: Ömer Özkök ve Hikmet Genç Öğrencilerle Buluştu
3
KBÜ’de Zihin Arenası: Öğrenciler Bireycilik, Özgür İrade ve Yapay Zekâyı Tartıştı
4
Sakarya Üniversitesi'nde Lise Öğrencilerine Sınav Kaygısı ve Stres Yönetimi Eğitimi
5
Bitlis Eren Üniversitesi YÖK 2025 Raporunda İlk 10'da
6
Ordu Üniversitesi Açık Erişimde Türkiye'nin İlk 20'sinde — %73,31
7
THK Karadeniz'de Muharip ve Destek Uçaklarıyla Eğitim Uçuşu

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025