KBÜ’de Zihin Arenası: Öğrenciler Bireycilik, Özgür İrade ve Yapay Zekâyı Tartıştı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji Kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği 'Zihin Arenası: Disiplinlerarası Münazara Etkinliği', 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, "Fikirler çarpışır, en iyi savunan kazanır" sloganıyla üç oturum halinde yapıldı.

Münazara Konuları

Etkinlikte öğrenciler, akademik bir zeminde bireycilik-kolektivizm, özgür irade-determinizm ve yapay zekânın insanlığın geleceği açısından tehdit mi yoksa fırsat mı olduğu başlıklarını tartıştı.

Jüri ve Sonuçlar

Jüri üyeliğini Felsefe Bölümünden Doç. Dr. Murat Sultan Özkan, Psikoloji Bölümünden Dr. Selin Tekin ve Sosyoloji Bölümünden Dr. Özkan Öztürk üstlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bireyci yaklaşımı savunan ve final oturumunda yapay zekânın bir fırsat olduğu görüşünü savunan B grubu, münazaranın genel kazananı oldu. Psikoloji Bölümü öğrencileri Dihye Cüneyt Hüdayi ve Umut Doğan Yıldız ile Turizm Bölümü öğrencisi Yakup Gözel, jüri üyeleri tarafından plaketle ödüllendirildi.

Kapanış

Program, öğrenciler arasında gerçekleştirilen çekilişle sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) FELSEFE, SOSYOLOJİ VE PSİKOLOJİ KULÜPLERİNİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ "ZİHİN ARENASI: DİSİPLİNLERARASI MÜNAZARA ETKİNLİĞİ", 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KONFERANS SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.