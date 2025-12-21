DOLAR
KBÜ’de Zihin Arenası: Öğrenciler Bireycilik, Özgür İrade ve Yapay Zekâyı Tartıştı

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen 'Zihin Arenası' münazara etkinliğinde öğrenciler bireycilik, özgür irade ve yapay zekâ konularını tartıştı; B grubu genel kazandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:24
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji Kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği 'Zihin Arenası: Disiplinlerarası Münazara Etkinliği', 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, "Fikirler çarpışır, en iyi savunan kazanır" sloganıyla üç oturum halinde yapıldı.

Münazara Konuları

Etkinlikte öğrenciler, akademik bir zeminde bireycilik-kolektivizm, özgür irade-determinizm ve yapay zekânın insanlığın geleceği açısından tehdit mi yoksa fırsat mı olduğu başlıklarını tartıştı.

Jüri ve Sonuçlar

Jüri üyeliğini Felsefe Bölümünden Doç. Dr. Murat Sultan Özkan, Psikoloji Bölümünden Dr. Selin Tekin ve Sosyoloji Bölümünden Dr. Özkan Öztürk üstlendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bireyci yaklaşımı savunan ve final oturumunda yapay zekânın bir fırsat olduğu görüşünü savunan B grubu, münazaranın genel kazananı oldu. Psikoloji Bölümü öğrencileri Dihye Cüneyt Hüdayi ve Umut Doğan Yıldız ile Turizm Bölümü öğrencisi Yakup Gözel, jüri üyeleri tarafından plaketle ödüllendirildi.

Kapanış

Program, öğrenciler arasında gerçekleştirilen çekilişle sona erdi.

