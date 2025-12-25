DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.760.389,81 -0,25%

Vali Aydoğdu: "Bilgi Her Yerden Öğrenilir, İrfan Rehberlikle Kazanılır" — Erzincan'da Eğitim Vurgusu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eğitim yöneticileriyle yapılan toplantıda eğitimin insani boyutuna vurgu yaparak okulların 'yaşam merkezi' olması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:52
Vali Aydoğdu: "Bilgi Her Yerden Öğrenilir, İrfan Rehberlikle Kazanılır" — Erzincan'da Eğitim Vurgusu

Vali Aydoğdu: "Bilgi Her Yerden Öğrenilir, İrfan Rehberlikle Kazanılır"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eğitim yöneticileriyle bir araya gelerek gençliğin önemine ve eğitimin insani boyutuna dikkat çekti. "Okullar sadece ders işlenen binalar değil, sevginin yeşerdiği yaşam merkezleri olmalı" dedi.

Toplantı ve katılımcılar

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il genelinde görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcılarıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında buluştu. Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’ın da katıldığı programda, eğitimin geleceği ve genç kuşaklarla kurulması gereken iletişim modelleri ele alındı.

Gençler bugünün de paydaşıdır

Eğitimcilere hitaben bir konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu, gençlerin sadece geleceğin teminatı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. "Gençler bugünün en kıymetli ortaklarıdır" sözleriyle gençliğe bakışını özetleyen Aydoğdu, "Onları anlamak, sadece söylediklerini dinlemek değil; hayallerine, kaygılarına ve dünyayı algılayış biçimlerine ortak olmaktır. Bizler, gençliğin enerjisini ve vizyonunu doğru kanalize edebildiğimiz müddetçe şehir ve ülke olarak menzile ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Eğitimin insani boyutu

Eğitimde "insan" odaklı yaklaşımın önemine değinen Vali Aydoğdu, idarecilere önemli tavsiyelerde bulundu. Bir gencin hayatındaki en büyük şansın, onun yeteneğini fark eden bir öğretmen olduğunu söyleyen Aydoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kalbe dokunamazsak sadece bilgi yüklemiş oluruz"

"Bir genci anlamak, ona ’sen değerlisin’ hissini verebilmekle başlar. Eğer biz okul müdürleri ve idareciler olarak çocuklarımızın kalbine dokunamazsak, onlara sadece bilgi yüklemiş oluruz. Oysa bizim ihtiyacımız olan; özgüveni yüksek, fikirlerine kıymet verildiğini hisseden ve vatanına aidiyet duygusuyla bağlı nesillerdir."

Okullar yaşam merkezi haline gelmeli

Bilginin dijital çağda her kanaldan öğrenilebileceğini ancak karakter eğitiminin rehberlik gerektirdiğini belirten Vali Aydoğdu, "Bilgi her yerden öğrenilir ancak irfan, edep ve karakter ancak doğru bir rehberlikle kazandırılır. Sizlerden ricam, okullarınızı sadece ders işlenen binalar değil, sevginin ve hoşgörünün yeşerdiği birer yaşam merkezi haline getirmenizdir" dedi.

Teşekkür

Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasının sonunda Erzincan’ın eğitimi için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, EĞİTİM YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GENÇLİĞİN ÖNEMİNE VE...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, EĞİTİM YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GENÇLİĞİN ÖNEMİNE VE EĞİTİMİN İNSANİ BOYUTUNA DİKKAT ÇEKTİ

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, EĞİTİM YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK GENÇLİĞİN ÖNEMİNE VE...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KBÜ'de Dostluk Konseri: Türkiye ve Azerbaycan Ezgileri Sahnelendi
2
Kula'da Atatürk Kır Koşusu'nda Okullar Kıyasıya Yarıştı
3
Erzincan'da Uçurtma Şenliği: Polis ve 100 Öğrencinin Renkli Gökyüzü
4
Vali Aydoğdu: "Bilgi Her Yerden Öğrenilir, İrfan Rehberlikle Kazanılır" — Erzincan'da Eğitim Vurgusu
5
Sivas'ta 'baba okulu' semineri başladı
6
Sakarya'da Türk İşaret Dili Kursu Sertifikaları Verildi
7
SAÜ TÖMER Öğrencileri Sakarya'da Tarihi ve Doğal Mekanları Keşfetti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı