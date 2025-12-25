Akdeniz Üniversitesi'nde Görkemli Akademik Tören: 111 Akademisyen Cübbe Giydi, 2026 Proje Müjdeleri

Akdeniz Üniversitesi'nde akademik tören coşkusu

Akdeniz Üniversitesi'nde 2025 yılında akademik ünvan alan, ünvanı yükseltilen ve kadroya atanan öğretim üyeleri için düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Akademik Töreni, yoğun katılım ve coşku ile gerçekleştirildi. Etkinlik müzik dinletisiyle başladı, üniversitede bir yılda yapılan çalışmaların yer aldığı video gösterimi ile sürdü.

Rektör Özkan: Cübbeler bir sorumluluğun simgesidir

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan açılış konuşmasında, 111 akademisyenin bugün emeğin, sabrın ve akademik sorumluluğun nişanesi olarak cübbelerini giyeceğini söyledi. Özkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim insanlarına verdiği öneme vurgu yaparak bu görevin bir meslekten öte, millete ve geleceğe karşı bir borç olduğunu belirtti.

2026 projeleri: İkinci otopark ve daha fazlası

Rektör Özkan, üniversitenin 2025 yılında hayata geçirilen yatırımlarını anımsatarak; 900 yataklı Yeni Hastane Binası, Nöroloji Polikliniği, üniversiteler arasındaki en büyük kapasiteli Güneş Enerji Santrali ve Tarım Teknokent projelerinden bahsetti. Ayrıca 2026 yılında hayata geçirilecek yeni projelerin müjdesini verdi ve halkın hizmetine açılan otoparka ilave olarak yaklaşık 600 araçlık ikinci bir otoparkın bağış sayesinde kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.

Kongre merkezi müjdesi

Üniversitenin uzun süredir ihtiyacı olan yeni bir kongre merkezinin de 2026 içinde hayata geçirileceğini duyuran Özkan, projenin 3 bin kişilik kapasiteye sahip, estetik bir yapı olacağını ve bir hayırsever işbirliğiyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Sağlık altyapısında yenilik: Lazerle göz tedavisi

Sağlık yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Rektör Özkan, "Gelecek hafta itibarıyla da göz polikliniğimizde lazerle göz tedavisi yapmaya başlayacağız" diyerek sağlık altyapısının güçlendirileceğini belirtti.

Büyük hayaller ve bilimsel vizyon

Özkan, insanlık tarihindeki dönüm noktası buluşlara değinerek büyük hayallerin önemine vurgu yaptı. Ömer Özkan ile birlikte yürütülen nakil çalışmalarına ilişkin olarak "Dünyanın ilk rahim naklini gerçekleştirdik" ifadesini kullandı ve 15 yıldır bu alanda verilen hizmetin devam ettiğini belirterek ileride gerçekleşmesi hedeflenen büyük projenin çığır açacağını söyledi.

Etik, çevre ve insan merkezli dönüşüm

Teknolojik ilerlemenin ahlak, etik ve çevresel sorumlulukla birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, su krizine dikkat çekti: "Su olmadan tarım olmaz, sağlık olmaz, teknoloji de olmaz." Öğrencilerin yalnızca mesleki yeterlilik değil toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Geleceği inşa etme sorumluluğu

Giyilen cübbelerin akademik statüye ek olarak milletin geleceğini inşa etme sorumluluğu yüklediğini söyleyen Özkan, bilim ve teknolojide bağımsızlık ve inovasyonun stratejik önemine dikkat çekerek iklim krizi, salgınlar, enerji darboğazı, yapay zekâ etiği, su ve gıda güvenliği gibi küresel sorunların çözümünün yeni neslin görevi olduğunu belirtti.

Üniversitenin yeni vizyonu: Duvarları olmayan açık inovasyon merkezi

Rektör Özkan, üniversitelerin kapalı bilgi kaleleri olma döneminin geride kaldığını ifade etti: "Bizim vizyonumuz sanayiyle, kamuyla ve şehirle iç içe geçen, duvarları olmayan bir açık inovasyon merkezidir."

Törenin kapanışı ve katılımcılar

Konuşmaların ardından 111 akademisyene cübbeleri giydirildi. Tören, Gastronomi Topluluğu tarafından hazırlanan pastanın kesimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Törene; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, Eski Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Genel Sekreter Dr. Ali Evren İmre, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve aileleri katıldı.

Tören, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

TÖREN, GASTRONOMİ TOPLULUĞU TARAFINDAN YAPILAN PASTANIN KESİMİ VE TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE SONA ERDİ.