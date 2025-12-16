DOLAR
Kula'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Coşkuyla Kutlandı

Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu'nun programında yerli üretim, tutum ve milli ekonomiye katkı vurgulandı; şiir, halk oyunları ve sergi sunuldu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:59
Manisa'nın Kula ilçesinde, Naci Hakkı Ulusoy Ortaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Yazıcı yaptı. Konuşmada yerli üretimin desteklenmesi, tutumlu olmanın önemi ve milli ekonomiye katkı vurgulandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu; halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Program, öğrencilerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi alanının gezilmesiyle sona erdi.

Programa katılanlar

Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uçak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, İlçe Sağlık Müdürü İlker Adanır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Varol ve İsa Dilek, öğretmenler ve veliler katıldı.

