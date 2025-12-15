Kütahya'da Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar ÇOGEP-2025 eğitimi tamamlandı

Toplum Destekli Polislik uygulaması başarıyla sonuçlandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar ÇOGEP-2025 projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin tamamlandığı bildirildi.

Proje süresince gösterdikleri gayret ve katılımları dolayısıyla kursiyer öğrencilerin emeklerinin takdir edilmesi amacıyla "Rol Model" yemek programı düzenlendi. Etkinlikle, proje ana hedef grubunda yer alan öğrencilerin toplumda ön plana çıkmış kariyer sahibi rol modellerle buluşturulması ve polislik mesleğinin tanıtılması hedeflendi.

Programa İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile eşi, Polis Eşleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Pınar Elbir öncülük etti. Ayrıca il emniyet müdür yardımcıları ve kurum müdürleri de etkinlikte yer aldı.

Program kapsamında öğrenciler, rol modellerle birebir iletişim kurma fırsatı buldu ve polislik mesleği hakkında bilgilendirildi. Etkinlik, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve mesleki farkındalığı güçlendirmeyi amaçladı.

KÜTAHYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ TAMAMLADI