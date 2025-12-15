DOLAR
Kütahya'da Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar ÇOGEP-2025 eğitimi tamamlandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 'Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar ÇOGEP-2025' projesi kapsamındaki eğitimleri tamamladı; öğrencilere 'Rol Model' yemek programı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:38
Toplum Destekli Polislik uygulaması başarıyla sonuçlandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar ÇOGEP-2025 projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin tamamlandığı bildirildi.

Proje süresince gösterdikleri gayret ve katılımları dolayısıyla kursiyer öğrencilerin emeklerinin takdir edilmesi amacıyla "Rol Model" yemek programı düzenlendi. Etkinlikle, proje ana hedef grubunda yer alan öğrencilerin toplumda ön plana çıkmış kariyer sahibi rol modellerle buluşturulması ve polislik mesleğinin tanıtılması hedeflendi.

Programa İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile eşi, Polis Eşleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Pınar Elbir öncülük etti. Ayrıca il emniyet müdür yardımcıları ve kurum müdürleri de etkinlikte yer aldı.

Program kapsamında öğrenciler, rol modellerle birebir iletişim kurma fırsatı buldu ve polislik mesleği hakkında bilgilendirildi. Etkinlik, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve mesleki farkındalığı güçlendirmeyi amaçladı.

