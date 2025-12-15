DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.964,8 -1,14%
BITCOIN
3.834.975,49 -1,3%

Bozkır'da Anaokulu Öğrencileri Yerli Savunma Sanayi Maketlerini Sergiledi

Remzi Demirci Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası'nda aile desteğiyle hazırladıkları yerli savunma sanayi maketlerini 'Bugünün Türkiye’si' sergisinde tanıttı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:35
Bozkır'da Anaokulu Öğrencileri Yerli Savunma Sanayi Maketlerini Sergiledi

Bozkır'da Anaokulu Öğrencileri Yerli Savunma Sanayi Maketlerini Sergiledi

Konya’nın Bozkır ilçesinde Remzi Demirci Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında Türkiye’nin yerli üretimi olan çeşitli savunma sanayi ürünlerinin maketlerini, ailelerinin desteğiyle hazırlayarak sergiledi.

"Bugünün Türkiye’si" projesiyle farkındalık

Remzi Demirci Anaokulu tarafından düzenlenen sergi, okulda açılan "Bugünün Türkiye’si" adlı alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Proje, ara tatil döneminde başlatılarak aile ve çocukların aktif katılımıyla okul ortamında tamamlandı.

Okul Müdürü Ahmet Uysal etkinlikle ilgili, "Bu süreçte çocuklar; ülkemizin kendi kaynaklarıyla üretebildiğini, yerli ve milli kavramlarının anlamını ve birlikte üretmenin değerini yaşayarak öğrendi. Proje, çocuklarda milli şuur ve farkındalık oluştururken aynı zamanda okul-aile iş birliğini de güçlendirdi. ’Bugünün Türkiye’si’ projesi, minik öğrencilerimizin gözünden ülkemizin bugününü tanımalarına ve geleceğe umutla bakmalarına katkı sağladı" dedi.

Açılış törenine katılım

Serginin açılış programına Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, ilçe protokolü, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN YERLİ...

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİMİ OLAN ÇEŞİTLİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN MAKETLERİNİ AİLELERİNİN DESTEĞİ İLE HAZIRLAYARAK SERGİLEDİ.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN YERLİ...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Anaokulu Öğrencileri Yerli Savunma Sanayi Maketlerini Sergiledi
2
Efeler ve İncirliova'da Öğrencilere Avukatlık ve Haklar Eğitimi
3
EBYÜ'nün 2026 Bütçesi 3 milyar 213 milyon 936 bin TL Kabul Edildi
4
Samsun'da Kelebek Etkisi Mentörlük Programı ile Kadın Girişimciliğine Destek
5
Samsun'da Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi Genişliyor
6
Mehmet Görmez, Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atandı
7
KBÜ Odyometri Öğrencilerine Uygulamalı İşitme Cihazı Eğitimi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri