Bozkır'da Anaokulu Öğrencileri Yerli Savunma Sanayi Maketlerini Sergiledi

Konya’nın Bozkır ilçesinde Remzi Demirci Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında Türkiye’nin yerli üretimi olan çeşitli savunma sanayi ürünlerinin maketlerini, ailelerinin desteğiyle hazırlayarak sergiledi.

"Bugünün Türkiye’si" projesiyle farkındalık

Remzi Demirci Anaokulu tarafından düzenlenen sergi, okulda açılan "Bugünün Türkiye’si" adlı alanda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Proje, ara tatil döneminde başlatılarak aile ve çocukların aktif katılımıyla okul ortamında tamamlandı.

Okul Müdürü Ahmet Uysal etkinlikle ilgili, "Bu süreçte çocuklar; ülkemizin kendi kaynaklarıyla üretebildiğini, yerli ve milli kavramlarının anlamını ve birlikte üretmenin değerini yaşayarak öğrendi. Proje, çocuklarda milli şuur ve farkındalık oluştururken aynı zamanda okul-aile iş birliğini de güçlendirdi. ’Bugünün Türkiye’si’ projesi, minik öğrencilerimizin gözünden ülkemizin bugününü tanımalarına ve geleceğe umutla bakmalarına katkı sağladı" dedi.

Açılış törenine katılım

Serginin açılış programına Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, ilçe protokolü, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA'NIN BOZKIR İLÇESİNDE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİNDE TÜRKİYE'NİN YERLİ ÜRETİMİ OLAN ÇEŞİTLİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN MAKETLERİNİ AİLELERİNİN DESTEĞİ İLE HAZIRLAYARAK SERGİLEDİ.