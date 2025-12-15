Samsun'da Kelebek Etkisi Mentörlük Programı ile Kadın Girişimciliğine Destek

Genç kadınları iş dünyasıyla buluşturan mentörlük atağı

Samsun'da kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kelebek Etkisi Mentörlük Programı, üniversiteli genç kadınları iş dünyasının deneyimli mentörleriyle bir araya getirerek girişimcilik ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç sunuyor.

13 Aralık tarihinde düzenlenen eğitim ve oryantasyon buluşmasıyla başlayan program, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle hayata geçirildi. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2024-2025 yılı teması olan Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı kapsamında yürütülüyor.

Hedef, kadın öğrencilerin girişimcilik yetkinliklerini geliştirmek, iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak ve mentörlük yoluyla sürdürülebilir bir öğrenme ortamı oluşturmak. Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi'nden; Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım başta olmak üzere farklı bölümlerden öğrenciler katılıyor.

Program kapsamında menti öğrencilere, mentörlükten en yüksek verimi almalarına yönelik olarak sonuç odaklı hedef belirleme, beklenti yönetimi ve proaktif öğrenme yaklaşımlarını içeren kapasite geliştirme eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından mentör ve mentilerin tanışma ile eşleşme süreçleri gerçekleştirildi.

Mentörlere yönelik eğitimlerde ise etkili iletişim ve yapıcı geri bildirim teknikleri, güvene dayalı ve etik bir mentörlük süreci oluşturma, etkin dinleme ve doğru soru sorma becerileri ile girişimcinin gelişimini destekleyen yaklaşımlar ele alındı.

Tamamı kadınlardan oluşan 44 menti öğrenci ve 22 mentör'ün katıldığı Kelebek Etkisi Mentörlük Programı, iki ay boyunca yüz yüze ve çevrim içi mentör–menti görüşmeleri ile girişimci mentörlüğü metodolojisi eğitimleriyle devam edecek.

Programın amacı, genç kadınların girişimcilik bakış açılarını güçlendirerek kariyer yolculuklarında daha bilinçli ve etkisi yüksek adımlar atmalarına katkı sağlamak olarak öne çıkıyor.

SAMSUN’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN KELEBEK ETKİSİ MENTÖRLÜK PROGRAMI, ÜNİVERSİTELİ GENÇ KADINLARI İŞ DÜNYASININ DENEYİMLİ MENTÖRLERİYLE BULUŞTURARAK GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER YOLCULUKLARINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ SUNUYOR.