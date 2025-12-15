DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.964,8 -1,14%
BITCOIN
3.834.975,49 -1,3%

Samsun'da Kelebek Etkisi Mentörlük Programı ile Kadın Girişimciliğine Destek

Samsun'da 13 Aralık'ta başlayan Kelebek Etkisi Mentörlük Programı, 44 menti ve 22 mentör ile kadın öğrencileri iş dünyasıyla buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:38
Samsun'da Kelebek Etkisi Mentörlük Programı ile Kadın Girişimciliğine Destek

Samsun'da Kelebek Etkisi Mentörlük Programı ile Kadın Girişimciliğine Destek

Genç kadınları iş dünyasıyla buluşturan mentörlük atağı

Samsun'da kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kelebek Etkisi Mentörlük Programı, üniversiteli genç kadınları iş dünyasının deneyimli mentörleriyle bir araya getirerek girişimcilik ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç sunuyor.

13 Aralık tarihinde düzenlenen eğitim ve oryantasyon buluşmasıyla başlayan program, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle hayata geçirildi. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2024-2025 yılı teması olan Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı kapsamında yürütülüyor.

Hedef, kadın öğrencilerin girişimcilik yetkinliklerini geliştirmek, iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak ve mentörlük yoluyla sürdürülebilir bir öğrenme ortamı oluşturmak. Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi'nden; Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım başta olmak üzere farklı bölümlerden öğrenciler katılıyor.

Program kapsamında menti öğrencilere, mentörlükten en yüksek verimi almalarına yönelik olarak sonuç odaklı hedef belirleme, beklenti yönetimi ve proaktif öğrenme yaklaşımlarını içeren kapasite geliştirme eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından mentör ve mentilerin tanışma ile eşleşme süreçleri gerçekleştirildi.

Mentörlere yönelik eğitimlerde ise etkili iletişim ve yapıcı geri bildirim teknikleri, güvene dayalı ve etik bir mentörlük süreci oluşturma, etkin dinleme ve doğru soru sorma becerileri ile girişimcinin gelişimini destekleyen yaklaşımlar ele alındı.

Tamamı kadınlardan oluşan 44 menti öğrenci ve 22 mentör'ün katıldığı Kelebek Etkisi Mentörlük Programı, iki ay boyunca yüz yüze ve çevrim içi mentör–menti görüşmeleri ile girişimci mentörlüğü metodolojisi eğitimleriyle devam edecek.

Programın amacı, genç kadınların girişimcilik bakış açılarını güçlendirerek kariyer yolculuklarında daha bilinçli ve etkisi yüksek adımlar atmalarına katkı sağlamak olarak öne çıkıyor.

SAMSUN’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN KELEBEK ETKİSİ MENTÖRLÜK...

SAMSUN’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN KELEBEK ETKİSİ MENTÖRLÜK PROGRAMI, ÜNİVERSİTELİ GENÇ KADINLARI İŞ DÜNYASININ DENEYİMLİ MENTÖRLERİYLE BULUŞTURARAK GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER YOLCULUKLARINA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ SUNUYOR.

SAMSUN’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN KELEBEK ETKİSİ MENTÖRLÜK...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Anaokulu Öğrencileri Yerli Savunma Sanayi Maketlerini Sergiledi
2
Efeler ve İncirliova'da Öğrencilere Avukatlık ve Haklar Eğitimi
3
EBYÜ'nün 2026 Bütçesi 3 milyar 213 milyon 936 bin TL Kabul Edildi
4
Samsun'da Kelebek Etkisi Mentörlük Programı ile Kadın Girişimciliğine Destek
5
Samsun'da Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi Genişliyor
6
Mehmet Görmez, Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak atandı
7
KBÜ Odyometri Öğrencilerine Uygulamalı İşitme Cihazı Eğitimi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri