Malatya Büyükşehir'de Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma Eğitimi

Malatya Büyükşehir, İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri iş birliğiyle personele Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma başlıklı 4 günlük hizmet içi eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:52
Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi iş birliğiyle belediye çalışanlarına yönelik Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma konulu bir hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Eğitim Programı

Kurumsal gelişimi destekleyen çalışmalara bir yenisini ekleyen Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimleri MABESEM Konferans Salonu'nda başlattı. Eğitimler, farklı başlıklarla ve çeşitli konularla 4 gün sürecek şekilde planlandı.

Açılış ve Katılımcılar

İlk günün eğitimini Prof. Dr. Gökhan Tuncel verdi. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy, daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Rıza Murat Türksoy açılış konuşmasında şunları vurguladı: Bu eğitimlerle amacımız sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda kurum içindeki aidiyet duygusunu pekiştirmek, ekip çalışmasını geliştirmek ve iş verimliliğini artırmaktır. Kurumsal bir yapı içerisinde görev yapan her bir çalışanımızın sürece katkı sunması ve işini en iyi şekilde yapması bizler için son derece kıymetli.

Eğitimin İçeriği

Prof. Dr. Gökhan Tuncel, kurum kültürünün bir kurumun kimliği olduğunu belirterek bu kültürün çalışanlar arasındaki etkileşim, davranış kalıpları ve iş yapma biçimleriyle şekillendiğine dikkat çekti. Tuncel ayrıca kurumsallaşmanın kurumların sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli yapı taşı olduğunu ifade etti.

Kısa açıklamanın ardından katılımcılar, Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma başlıklı eğitimin içeriğine geçerek kurumsal aidiyet, çalışma yöntemleri ve kurumsal sürdürülebilirliği destekleyecek uygulamalar hakkında bilgi edindi.

