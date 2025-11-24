Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na Çelenk
Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı.
Törene katılım
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Programın tamamlanması ve devam eden etkinlikler
Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın Anıt Şeref Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi. Günün anlam ve önemine yönelik programlar, kent genelinde gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.
MALATYA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BEHÇET BAKIR ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI.