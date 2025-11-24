Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na Çelenk

Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı; törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve defter imzalandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:28
Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na Çelenk

Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na Çelenk

Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı.

Törene katılım

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Programın tamamlanması ve devam eden etkinlikler

Tören, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın Anıt Şeref Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi. Günün anlam ve önemine yönelik programlar, kent genelinde gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

MALATYA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BEHÇET BAKIR ATATÜRK...

MALATYA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BEHÇET BAKIR ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI.

MALATYA’DA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDENİYLE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BEHÇET BAKIR ATATÜRK...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Eldivan: "Bir milletin gerçek yükselişi nitelikli öğretmenlerle mümkündür"
2
Elazığ'da Ağaç Budama ve Aşılama Eğitimi Tamamlandı
3
TESK Başkanı Palandöken: Öğretmenlerimiz Yarına Bırakacağımız En Değerli Mirasın Mimarları
4
Başkan Altay: Ailesi Konya’da İkamet Eden 30 Bin Üniversite Öğrencisine 10 Bin Lira Eğitim Desteği
5
Mavide Bilim Güroymak’ta: Öğrencilere Sualtı Arkeolojisi ve Teknolojileri Tanıtıldı
6
ÖRAV'tan 440 Binden Fazla Öğretmene Mesleki ve Kişisel Gelişim Desteği
7
Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na Çelenk

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?