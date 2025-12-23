DOLAR
Talip Geylan: Her Okula Güvenlik Personeli Tahsis Edilsin

Talip Geylan, Anamur'daki saldırı sonrası her okula güvenlik personeli tahsis edilmesini ve güvenlik önlemlerinin eksiksiz alınmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 18:19
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı'ndan Anamur olayı sonrası uyarı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Mersin’in Anamur İlçesinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geylan, Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu müdürü Ender Kara'nın, 12 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığını hatırlatarak, meslektaşına acil şifalar diledi.

Geylan, olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, okul güvenliğiyle ilgili endişesini şöyle ifade etti:

"Her okulumuza güvenlik personeli tahsis edilmesi ve güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınması elzemdir"

Geylan, henüz 12 yaşındaki bir öğrencinin elinde tüfekle bir eğitim kurumuna girebilmiş olmasının izahı olamayacağını belirtti ve yaşanan bu müessif olayın okullardaki güvenlik zaafiyetine dikkat çekti.

