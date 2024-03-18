MEB’den duyuru: LGS için başvurular başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan yazılı açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi yani LGS için başvurular başladı. Bakanlık, 2 Haziran’da gerçekleştirilecek olan bu sınav için başvuruların “e-Okul” üzerinden yapılacağını ve başvuruların isteğe bağlı olduğunu duyurdu. Ayrıca başvuruların ücretsiz olduğu da belirtildi.

Başvurular için son tarih 29 Mart

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek isteyen adayların, 29 Mart 2024 tarihine kadar, sistemden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıran öğrenciler ise sınava katılamayacak.

LGS ile ilgili olarak sınava giriş belgeleri ise 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren alınabilecek. Öğrenciler fotoğraflı ve onaylı belgelerini, okul müdürlüklerinden alabilecekler.





Sınav iki oturum şeklinde olacak

LGS’nin ilk oturumu 2 Haziran 2024 tarihinde, saat 09.30’da başlayacak. İlk oturumda yer alan sorular, Türkçe, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden gelecek. İlk oturum 50 sorudan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

LGS ikinci oturum ise aynı gün saat 11.30’da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak. 40 sorudan oluşan bu oturum için ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.