Bist 100
8.778,28 0%
DOLAR
32,3 0,54%
EURO
35,23 0,3%
ALTIN
2.223 0,32%

MEB’den duyuru: LGS için başvurular başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, “Liselere Geçiş Sistemi” (LGS) için başvuruların başladığını duyurdu. 2 Haziran 2024 tarihide yapılacak olan bu sınav için başvurular, 29 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:28
MEB’den duyuru: LGS için başvurular başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olan yazılı açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi yani LGS için başvurular başladı. Bakanlık, 2 Haziran’da gerçekleştirilecek olan bu sınav için başvuruların “e-Okul” üzerinden yapılacağını ve başvuruların isteğe bağlı olduğunu duyurdu. Ayrıca başvuruların ücretsiz olduğu da belirtildi.

Başvurular için son tarih 29 Mart

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmek isteyen adayların, 29 Mart 2024 tarihine kadar, sistemden başvuru yapması gerekiyor. Başvuru tarihini kaçıran öğrenciler ise sınava katılamayacak.

LGS ile ilgili olarak sınava giriş belgeleri ise 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren alınabilecek. Öğrenciler fotoğraflı ve onaylı belgelerini, okul müdürlüklerinden alabilecekler.

LGS başvuruları başladı

Sınav iki oturum şeklinde olacak

LGS’nin ilk oturumu 2 Haziran 2024 tarihinde, saat 09.30’da başlayacak. İlk oturumda yer alan sorular, Türkçe, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden gelecek. İlk oturum 50 sorudan oluşacak ve öğrencilere 75 dakika süre verilecek.

LGS ikinci oturum ise aynı gün saat 11.30’da başlayacak. Bu oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular yer alacak. 40 sorudan oluşan bu oturum için ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

İLGİLİ HABERLER

Bedava fiyatına arsa almak mümkün! O bölgede 5000 TL'ye arsa satılıyor

Bedava fiyatına arsa almak mümkün! O bölgede 5000 TL'ye arsa satılıyor

Oruç tutarken acıkmak istemeyen bunları tüketiyor! Tok kalmanın sırrı burada

Oruç tutarken acıkmak istemeyen bunları tüketiyor! Tok kalmanın sırrı burada

Elinde Türk lirası olan böyle zengin olacak! Mert Başaran altın sırrı verdi!

Elinde Türk lirası olan böyle zengin olacak! Mert Başaran altın sırrı verdi!

Kredi kartı sahipleri kahrolacak! Bu kısıtlamalar kartları kırdırır

Kredi kartı sahipleri kahrolacak! Bu kısıtlamalar kartları kırdırır

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB’den duyuru: LGS için başvurular başladı!
2
O illerde 18 Mart'ta okullar tatil! MEB'den milyonlarca öğrenciyi sevindiren karar
3
Yusuf Tekin'den eğitim sürelerinde radikal değişiklikler açıklaması
4
MEB'ten Şehit ve Gazi Çocuklarına Ücretsiz Özel Okul Kontenjanları
5
EK1 formu nasıl doldurulur? EKYS’ye hazırlanan öğretmenler için adım adım kılavuz
6
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! YÖK'ten son dakika sürprizi geldi
7
MEB'den çığır açan bir adım! Öğrencilere hem eğitim hem de iş imkanı

Elinde Türk lirası olan böyle zengin olacak! Mert Başaran altın sırrı verdi!

Birikmiş 50 bin TL'si olan Ankara'da ev sahibi olacak! TOKİ 4400 TL taksitle konut satıyor

Oruç tutarken acıkmak istemeyen bunları tüketiyor! Tok kalmanın sırrı burada

Evi olana müjde, KDK açıkladı! Başvurana binlerce lira geri ödeme yapılıyor

Bedava fiyatına arsa almak mümkün! O bölgede 5000 TL'ye arsa satılıyor

1 milyon kişiye müjde: Bu sayede anında emekli olunacak

Maaşını Halkbank'tan alana kredi musluğu açıldı! 50.000 TL'ye anında onay çıkıyor

Selçuk Geçer net tarih verdi! O gün 1 dolar 60 TL'ye tak diye fırlayacak

Oruç tutarken bu hataları yapmayın! Oruç tutarken yapılmaması gerekenler!

Limonu haftalarca taptaze tutmanın sırrı! Böyle saklanırsa küflenip çürümüyor

Kredi kartı sahipleri kahrolacak! Bu kısıtlamalar kartları kırdırır

Üniversiteye sadece KPSS puanıyla personel alımı! İş arayanlara büyük fırsat