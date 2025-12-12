DOLAR
Dijital İkiz Atölyeleri ile Mesleki Eğitimde Dönüşüm — Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz, Haydarpaşa'daki tanıtımda Dijital İkiz Atölyeleri ile öğrencilerin okuldayken 'geleceğin fabrikalarına' adım atacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 23:25
Dijital İkiz Atölyeleri ile Mesleki Eğitimde Dönüşüm — Cevdet Yılmaz

Dijital İkiz Atölyeleri Projesi Hayata Geçirildi: Tanıtım Haydarpaşa’da Yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım toplantısı, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı. Yılmaz, Dijital İkiz Atölyeleri ile mesleki eğitimin dijital çağın gereksinimleriyle buluşacağını vurguladı ve projenin gençlere sunacağı fırsatlara dikkat çekti.

Projenin amacı ve kapsamı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje; öğrencilerin yüksek maliyetli, tehlike içerebilen veya sınırlı erişime sahip üretim ortamlarını dijital olarak deneyimlemelerine imkân tanıyor. Bu sayede öğrenciler süreçleri analiz etme, veri okuma ve üst düzey teknolojilere hakim olma gibi kritik beceriler kazanacaklar.

Proje kapsamında İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Samsun’daki okullar, dijital ikiz altyapısının kurulduğu ve öğretmen eğitimlerinin başlatıldığı ilk merkezler arasında yer alıyor.

"Dijital İkiz Atölyeleri nitelikli işgücünün yetiştirilmesi noktasında önemli imkanlar sunacak"

Cevdet Yılmaz, projenin genç nüfusun niteliğini artırma gereksinimine yanıt verdiğini belirterek, "Dijital İkiz Atölyeleri tam da bu noktada mesleki ve teknik eğitimin standartlaştırılması, beceri kazanımlarının veri temelli olarak izlenmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi noktasında önemli imkanlar sunmaktadır" dedi. Yılmaz, dijital ikiz teknolojisini üretim süreçlerinin birebir simülasyonunu sağlayan, riskleri azaltan ve karar mekanizmalarını güçlendiren bir teknoloji olarak tanımladı.

"Bu model, yeni nesil iş gücünün yetiştirilmesi bakımından stratejik bir öneme sahip"

Yılmaz, projenin öğrencilerin makineleri işletme, süreçleri analiz etme, veriyi okuma ve problem çözme becerilerini geliştireceğini vurguladı: "Bir anlamda bu projeyle, daha okul sıralarındayken ’geleceğin fabrikalarına’ adım atmış olacaklar." Ayrıca modelin öğrenmeyi güvenli, tekrarlanabilir ve her bölgeye eşit erişilebilir kıldığına dikkat çekti ve fırsat eşitliğinin mesleki eğitimde güçlendirileceğini söyledi.

"Öğretmenlerimizin eğitimleri projenin merkezinde yer alıyor"

Yılmaz, projenin yalnızca teknoloji kurulumundan ibaret olmadığını, asıl etkinin öğretmenlerin nitelikli eğitimiyle sağlanacağını belirtti: "Öğretmenlerimizin eğitimleri projenin merkezinde yer alıyor." Ayrıca 2026 yılı boyunca çalışmanın ülke geneline yayılacağını ve Türkiye’nin dijital ikiz teknolojisini mesleki eğitimde sistematik kullanan ülkeler arasında güçlü bir altyapıya ulaşacağını ifade etti.

Mesleki eğitimin önemi ve teşekkür

Yılmaz, ailelerin mesleki eğitimi destekleme sorumluluğuna dikkat çekti: "Ailelerin desteği bu süreçte büyük önem taşıyor; çocuklarımızın mesleki eğitimin sunduğu imkânları tanımaları ve ilgi duydukları alanlara yönelmeleri konusunda göstereceğiniz rehberlik onların yolunu açacaktır." Konuşmasını, projeye emeği geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Bakanlık mensupları ile katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek tamamladı.

