Jandarmadan SUBÜ'de KADES ve UYUMA Eğitimi: 'Kadına El Kalkmaz' Mesajı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, SUBÜ'de KADES ve UYUMA eğitimleriyle 225 kişiye kadına yönelik şiddet ve uyuşturucuyla mücadele yöntemlerini anlattı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:49
Jandarmadan SUBÜ'de KADES ve UYUMA Eğitimi: 'Kadına El Kalkmaz' Mesajı

Jandarmadan SUBÜ'de KADES ve UYUMA eğitimi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) yerleşkesinde düzenlenen eğitim programında öğrenciler, akademisyenler ve idari personele yönelik bilgilendirme gerçekleştirdi.

Eğitimin içeriği

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, 6284 sayılı Kanun, tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması ve KADIN DESTEK UYGULAMASI (KADES) hakkında sunum yaptı. Katılımcılara uygulamaların kullanımı ve başvuru süreçleri detaylı şekilde aktarıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise madde bağımlılığıyla mücadele, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve uyuşturucuyla mücadele uygulaması UYUMA hakkında bilgi verdi; riskler ve önleyici adımlar anlatıldı.

Katılım, mesaj ve çağrı

Programa 225 öğrenci ile akademisyen ve idari personel katıldı. Program sonunda erkek öğrencilerle birlikte 'Kadına el kalkmaz' yazılı pankart açıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Jandarma yetkilileri, şiddete maruz kalan veya tanık olan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ya da 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla ihbarda bulunmasının önemini vurguladı. Yetkililer, 'Şiddetin suç olduğunun yasalarla belirlendiğini ve bunun hepimiz için bir sorumluluk olduğunu unutmayınız' çağrısında bulundu.

