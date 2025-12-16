DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,27 -0,12%
ALTIN
5.873,22 0,58%
BITCOIN
3.723.998,44 -1,56%

Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi

Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile öğrenci ve vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:53
Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi

Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kırıkkale'de kurulan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile öğrenci ve vatandaşlara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi. Etkinlik, trafik kazalarını en aza indirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Uygulamalı eğitimler

Katılımcılar teorik bilgilendirmenin ardından simülasyon aracıyla emniyet kemeri kullanımını deneyimledi; araç içinde yavaşlatılmış şekilde kaza anında yaşanabilecek durumlar birebir tecrübe edildi. Parkurda gruplar halinde pedallı araçlara binen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıkları, uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı. Çerikli beldesi'nde de katılımcılara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Katılımcı görüşleri

Etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Beran Can, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek kurallara uyulmaması halinde ciddi tehlikelerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bir diğer 5. sınıf öğrencisi Eslem Akay ise etkinlik sayesinde trafikte yayaların ve sürücülerin nasıl davranması gerektiğini öğrendiğini ifade etti.

Namık Kemal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Harun Ercan da mobil trafik eğitim aracında yaşadığı deneyimin etkileyici olduğunu, kaza anını hissetmenin dikkatli araç kullanma konusunda farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

KIRIKKALE’DE "JANDARMA MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIRI" VE "EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI" İLE ÖĞRENCİ...

KIRIKKALE’DE "JANDARMA MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIRI" VE "EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI" İLE ÖĞRENCİ VE VATANDAŞLARA YÖNELİK UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

KIRIKKALE’DE "JANDARMA MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIRI" VE "EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI" İLE ÖĞRENCİ...

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malazgirt’te Yerli Malı Haftası: Oğuzhan Köyü Okulu'nda Anlamlı Etkinlik
2
Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi
3
Anadolu Üniversitesi'nde ’Yapay Zekâ ve Sağlık’ Semineri | Sağlıkta Yapay Zekâ
4
İnönü Üniversitesi'nde Cübbe Giyme Töreni: Yeni Profesör ve Atamalar
5
SANKO Okulları Kurtuluş Kupası'nda Okçulukta Büyük Başarı
6
Yeşilyurt'ta 'Güvenli Aile, Güvenli Nesil' Başladı — Başkan Geçit: 'En güvenli liman ailedir'
7
Arıcak'ta 'Çocukluk Arkadaşım Olur musun' Projesi ile Anasınıfı Sosyal Gelişim

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi