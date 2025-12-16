Kırıkkale'de Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Emniyet Kemeri Eğitimi

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kırıkkale'de kurulan Jandarma Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ile öğrenci ve vatandaşlara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi. Etkinlik, trafik kazalarını en aza indirmek ve emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Uygulamalı eğitimler

Katılımcılar teorik bilgilendirmenin ardından simülasyon aracıyla emniyet kemeri kullanımını deneyimledi; araç içinde yavaşlatılmış şekilde kaza anında yaşanabilecek durumlar birebir tecrübe edildi. Parkurda gruplar halinde pedallı araçlara binen öğrenciler, jandarma personeli gözetiminde emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıkları, uyarı levhaları ve yaya geçitleri konusunda uygulamalı eğitim aldı. Çerikli beldesi'nde de katılımcılara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Katılımcı görüşleri

Etkinliğe katılan 5. sınıf öğrencisi Beran Can, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek kurallara uyulmaması halinde ciddi tehlikelerin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bir diğer 5. sınıf öğrencisi Eslem Akay ise etkinlik sayesinde trafikte yayaların ve sürücülerin nasıl davranması gerektiğini öğrendiğini ifade etti.

Namık Kemal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Harun Ercan da mobil trafik eğitim aracında yaşadığı deneyimin etkileyici olduğunu, kaza anını hissetmenin dikkatli araç kullanma konusunda farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

KIRIKKALE’DE "JANDARMA MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIRI" VE "EMNİYET KEMERİ SİMÜLASYON ARACI" İLE ÖĞRENCİ VE VATANDAŞLARA YÖNELİK UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.