Ordu Üniversitesi'nde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Süreci Başladı

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon değerlendirmesi Ordu Üniversitesi'nde

Ordu Üniversitesi (ODÜ) için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme süreci resmen başladı.

İlk gün toplantıları ve odak konular

Programın ilk gününde gerçekleştirilen toplantılarda Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile YÖKAK değerlendirme takımı bir araya geldi. Toplantıda kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel süreçler ele alındı.

Değerlendirme takımı, daha sonra üniversitenin diğer yöneticileri ile kalite komisyonu üyeleriyle ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yönetim, akademik ve idari personel ile öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

Saha ziyaretleri ve inceleme takvimi

Programa ilişkin değerlendirme sürecinde, daire başkanları, araştırma birimleri temsilcileri ve kurum paydaşlarıyla yapılan toplantılarda kalite süreçlerinin birimlere yayılımı ve paydaş katılımı tartışıldı. 16-19 Kasım tarihleri arasında üniversitenin farklı birimlerine gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri detaylı şekilde incelenecek.

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılacak değerlendirme, üniversitenin kalite güvencesi ve kurumsal işleyişinin kapsamlı bir değerlendirmesini hedefliyor.

ORDU ÜNİVERSİTESİ’NİN, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI.