Ordu Üniversitesi'nde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Süreci Başladı

Ordu Üniversitesi'nde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon değerlendirme süreci başladı; 16-19 Kasım'da saha ziyaretleriyle kalite güvencesi ve kurumsal işleyiş incelenecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 18:04
Ordu Üniversitesi'nde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Süreci Başladı

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon değerlendirmesi Ordu Üniversitesi'nde

Ordu Üniversitesi (ODÜ) için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme süreci resmen başladı.

İlk gün toplantıları ve odak konular

Programın ilk gününde gerçekleştirilen toplantılarda Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ile YÖKAK değerlendirme takımı bir araya geldi. Toplantıda kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel süreçler ele alındı.

Değerlendirme takımı, daha sonra üniversitenin diğer yöneticileri ile kalite komisyonu üyeleriyle ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yönetim, akademik ve idari personel ile öğrencilerle görüşmeler yapıldı.

Saha ziyaretleri ve inceleme takvimi

Programa ilişkin değerlendirme sürecinde, daire başkanları, araştırma birimleri temsilcileri ve kurum paydaşlarıyla yapılan toplantılarda kalite süreçlerinin birimlere yayılımı ve paydaş katılımı tartışıldı. 16-19 Kasım tarihleri arasında üniversitenin farklı birimlerine gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinde, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetleri detaylı şekilde incelenecek.

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında yapılacak değerlendirme, üniversitenin kalite güvencesi ve kurumsal işleyişinin kapsamlı bir değerlendirmesini hedefliyor.

ORDU ÜNİVERSİTESİ’NİN, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KURUMSAL...

ORDU ÜNİVERSİTESİ’NİN, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU (YÖKAK) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KURUMSAL AKREDİTASYON PROGRAMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME SÜRECİ BAŞLADI.

REKTÖRLÜK MAKAM ZİYARETİ

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Üniversitesi'nde YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Süreci Başladı
2
Bayburt'ta MEB AKUB Ekiplerine 'Destek AFAD Gönüllüsü' Eğitimi Başladı
3
Mollabey İlk-Ortaokulu eTwinning'de Büyük Başarı
4
MEB Başmüfettişi Orhan Tunç Eskişehir’de Eğitim Çalışmalarını Değerlendirdi
5
Sakarya ATLAS'ına 16 Yaşındaki Geliştiriciden QGIS Eklentisi
6
Çocuklar Pancar Deposu’nda: Nilüfer ve Akbank Sanat Atölyeleri

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler