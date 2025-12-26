Mehmet Âkif Ersoy Eskişehir'de Hatim Duasıyla Anıldı

İstiklal Marşı’nın yazarı ve milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, Eskişehir’de sabah namazı sonrası düzenlenen anlamlı bir programla anıldı. Anma töreni, Kurşunlu Camii ve Külliyesi’nde gerçekleştirildi.

Program Detayları

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program, sabah namazına müteakip Kurşunlu Camii’nde yapıldı. Okunan hatim duaları ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle 27 Aralık 1936 tarihinde vefat eden milli şairin aziz hatırası yad edildi.

Katılımcılar ve Anma

Programda imam hatip okulları öğrencileri, ülkede eğitim gören yabancı öğrenciler ve Akif’i sevenler bir araya geldi. Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından yapılan duada duygulu anlar yaşandı. Törene ayrıca Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Gelenek ve İkram

Anma programının ilk kez 2014 yılında yine Kurşunlu Camii'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlendiği belirtilirken, bu yıl da Eskişehir il merkezinden 207 hatim bağışlandığı kaydedildi. Namaz çıkışında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cemaate sıcak çorba ikram edildi.

