Menteşe Atatürk Turizm MTAL, Antalya'da 11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları'nda Şampiyon

Menteşe Atatürk Turizm MTAL öğrencileri Antalya'daki 11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları'nda 6 altın madalya ve takım birinciliği kupasıyla şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:49
Uluslararası başarı: 6 altın madalya ve takım birinciliği

Antalya'da düzenlenen 11.Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları'na katılan Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

Toplam 18 takım ve 90 yarışmacının yer aldığı yarışmada, okulun Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı öğrencileri 6 altın madalya ve takım birinciliği kupası kazanarak birinci oldu.

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bu başarı, Menteşe Atatürk Turizm MTAL'nin turizm ve otelcilik alanında verilen mesleki eğitimin niteliğini bir kez daha ortaya koydu.

Okul Müdürü Azime Oktar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin uluslararası bir organizasyonda elde ettiği bu başarı, disiplinli çalışmanın ve nitelikli eğitimin sonucudur. Emeği geçen öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

