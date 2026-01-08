Düzceli Öğrencilere MSÜ ve Askerlik Mesleği Tanıtıldı

Düzce'de eğitim gören lise öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) yapısı, eğitim süreci ve askerlik mesleğinin nitelikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program Detayları

Etkinlik, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa katılan öğrenciler, MSÜ'nün sunduğu kariyer imkanları ve askeri eğitim hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Konuşmacı ve Sunum İçeriği

Düzce Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Süleyman Cihad Usanmaz, Milli Savunma Üniversitesi'nin kuruluş amacını anlatarak üniversitenin eğitim yapısı ve askeri yaşamın disiplinli atmosferi üzerine detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Üsteğmen Usanmaz, askerliğin şeref, sadakat ve sorumluluk değerleri üzerine inşa edildiğini vurguladı ve MSÜ'nün öğrenci seçme kriterleri ve başvuru şartlarına dair bilgi verdi.

Öğrencilerin İlgisi

Programa yoğun ilgi gösteren lise öğrencileri, sunumun ardından merak ettikleri soruları Üsteğmen Usanmaz'a yönelterek askeri kariyer imkanları ve üniversitedeki eğitim şartları hakkında birinci ağızdan bilgi alma fırsatı buldu.

