BARÜ 2025'te Eğitim, Bilim ve Teknolojide Yeni Protokoller İmzaladı

Bartın Üniversitesi, 2025'te ulusal ve uluslararası birçok eğitim, bilim ve teknoloji protokolü imzalayarak iş birliği ağını genişletti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:16
Bartın Üniversitesi (BARÜ), 2025'te iş birliği ağını genişletti

Bartın Üniversitesi (BARÜ), 2025 yılında imzaladığı yeni iş birliği protokolleriyle eğitim, bilim, araştırma ve teknoloji alanlarındaki ulusal ve uluslararası ağını güçlendirmeye devam etti.

Uluslararası iş birlikleri

BARÜ, uluslararası düzeyde Türk Devletleri Teşkilatı (TÜRKÜNİB), Özbekistan Fen ve Teknoloji Üniversitesi, Zhejiang Yuexiu Yabancı Diller Üniversitesi ve Huawei ICT Akademi ile protokoller imzalayarak küresel etkileşimini artırdı.

Ulusal ve şehir-üniversite iş birlikleri

Üniversite, ulusal alanda ise Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Çalışma ve İş Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, Bartın PTT ve Türkiye Gençlik Vakfı ile protokoller imzalayarak şehir-üniversite bütünleşmesine katkı sağladı.

Akademik iş birlikleri ve sınav merkezi yetkinliği

Bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve ortak projelerin desteklenmesi amacıyla BARÜ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi ile eğitim iş birliği protokolleri imzaladı. Ayrıca BARÜ, 2025 yılında uluslararası geçerliliği bulunan TOEFL IBT, Cambridge Linguaskill General, Oxford Test of English ve Burlington VTest için yetkili sınav merkezi oldu.

Rektörün değerlendirmesi

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, 2025 yılında imzalanan ulusal ve uluslararası iş birliği protokollerinin üniversitenin eğitim, araştırma ve toplumsal katkı hedeflerini güçlendirdiğini belirterek yeni çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

