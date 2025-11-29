Mersin'de 8 bin 251 Öğrenciye 24 milyon 587 bin 500 TL Öğrenim Yardımı Yatırıldı

Mersin'de öğrenim yardımlarının ilk taksiti hesaplara yatırıldı

Büyükşehir, binlerce üniversite öğrencisine destek sağladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öğrenim yardımlarının ilk taksitini hesaplara aktardı.

Yapılan ödemelerin toplam tutarı 24 milyon 587 bin 500 TL olurken, destekten 8 bin 251 üniversite öğrencisi yararlandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen öğrenim yardımı programı kapsamında; ailesi Mersin’de ikamet eden ve üniversitelerin ön lisans ile lisans bölümlerini kazanan öğrenciler ilk yıl destek alıyor.

Bu yıl yapılan dağılımda; 2 yıllık bölümlerde okuyan 2 bin 844, 4 yıllık bölümlerde okuyan 4 bin 801, 5 yıllık bölümlerde okuyan 202 ve 6 yıllık bölümlerde okuyan 404 öğrenci olmak üzere toplam 8 bin 251 öğrencinin hesabına öğrenim yardımı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürerek Halk Kartın aralık ayı tutarlarını da hak sahiplerine ulaştırdı.

Belediye yetkilileri, sosyal yardımların devam edeceğini ve öğrencilerin eğitimine olan desteğin sürdürüleceğini belirtti.

