Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şehit Aybüke öğretmen üzerinden dikkat çeken açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı anarak, öğretmenlerin hatıralarını yüceltme ve koruma kararlılığını vurguladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 12:55
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şehit Aybüke öğretmen üzerinden dikkat çeken açıklama

Bakan Tekin: Şehit düşen bütün öğretmenlerimizin hatırası bizim için azizdir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Tekin, yayımladığı mesajda öğretmenlik mesleğinin insanlığın geleceğine kendini adamak olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin Fedakarlığına Vurgu

Bakan Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Acımız ilk günkü gibi taze. O ve onun gibi vatanın dört bir yanında yaşamını evlatlarımızın eğitimine sunmuşken, şehit düşen bütün öğretmenlerimizin hatırası bizim için azizdir. Bu ülkenin gelişmesinden, gücünden korkan ve büyüyen eğitim imkanlarından rahatsız olan acizler bilsinler ki her zaman bahçesinde ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı okullarda ders zilimiz çalacak."

Eğitimde Kararlılık ve Vefa

Tekin, mesajının devamında, "Bu topraklar için emek vermiş, kanını dökmüş, canını teslim etmiş şühedaya hürmet ve vefa duygusuyla müreffeh Türkiye Yüzyılları için biz de öğretmenlerimizi korumayı, itibarlarını yüceltmeyi ve önlerini açmayı bu millete karşı en büyük vazife biliyoruz" dedi. Türk milletinin şehitlerini asla unutmayacağını vurguladı.

Aybüke Yalçın'a Rahmetle

Bakan Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle anarak, onun ve tüm şehit öğretmenlerin hatıralarının yüceltilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

Oturduğunuz yerden ertelemeli bayram kredisi! Yapı Kredi dev kampanyayı başlattı

Nakde sıkışan emekliye 3 banka yetişti! 30.000 TL'ye kadar tek şartla ödeme verilecek

SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu

Kablosuz kulaklık, powerbank geliyor! BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milyonlarca öğrenciyi bayram ettirecek uzaktan eğitim kararı! MEB'den son dakika geldi
2
Öğretmenlerin yüzü gülecek! MEB duyurdu: Yeni promosyon ödemesi yolda
3
KPSS başvuru ücretlerine okkalı zam! Bu fiyat memur olmaktan vazgeçirir
4
Üniversitelere flaş YKS kararı! Şart kaldırıldı: Direkt alım yapılacak
5
Devlet öğrencilere 3000 TL nakit destek veriyor! Listedeki şartları sağlayan yaşadı
6
Anne babalara okul yolu kapandı! MEB'den flaş veli kararı
7
Açıköğretim öğrencilerine duyuruldu! 3. Döneme ait alınan kararlarda önemli nokta

Akaryakıta oh çektiren indirim geliyor! 00.00'dan itibaren istasyonlarda kuyruk olacak

Bayram öncesi cüzdan şenlendiren 80 bin TL kredi! Kimliğiyle gelene düşük faiz uygulanacak

Üniversiteye lise, ön lisans, lisans mezunu personel alımı! KPSS 50 puan yetiyor

Acil nakit arayanlar Vakıfbank'a koşuyor! 100.000 TL kredi 12 ay vadeli verilecek

Oturduğunuz yerden ertelemeli bayram kredisi! Yapı Kredi dev kampanyayı başlattı

Banka kartı olan bunu yapmazsa pişman olacak! Tam 7500 TL para iadesi başlatıldı

SSK, Bağkur, SGK, EYT emeklisine maaş sürprizi geldi! 17.00'da müjdeli haber duyuruldu

Sigara ciğerleri değil cepleri yakacak! O tarihten itibaren okkalı zam geliyor

Emekliye yüzde 40 zamlı maaş hesabı geldi! Temmuz gelmeden listeye bak, yeni maaşını öğren

Nakde sıkışan emekliye 3 banka yetişti! 30.000 TL'ye kadar tek şartla ödeme verilecek

Kablosuz kulaklık, powerbank geliyor! BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Diz ağrılarını anında yok ediyor! Gece dizlerinize sarıp uyuyunca zımba gibi uyanacaksınız