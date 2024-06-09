Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şehit Aybüke öğretmen üzerinden dikkat çeken açıklama

Bakan Tekin: Şehit düşen bütün öğretmenlerimizin hatırası bizim için azizdir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Tekin, yayımladığı mesajda öğretmenlik mesleğinin insanlığın geleceğine kendini adamak olduğunu belirtti.



Öğretmenlerin Fedakarlığına Vurgu

Bakan Tekin, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Acımız ilk günkü gibi taze. O ve onun gibi vatanın dört bir yanında yaşamını evlatlarımızın eğitimine sunmuşken, şehit düşen bütün öğretmenlerimizin hatırası bizim için azizdir. Bu ülkenin gelişmesinden, gücünden korkan ve büyüyen eğitim imkanlarından rahatsız olan acizler bilsinler ki her zaman bahçesinde ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı okullarda ders zilimiz çalacak."

Eğitimde Kararlılık ve Vefa

Tekin, mesajının devamında, "Bu topraklar için emek vermiş, kanını dökmüş, canını teslim etmiş şühedaya hürmet ve vefa duygusuyla müreffeh Türkiye Yüzyılları için biz de öğretmenlerimizi korumayı, itibarlarını yüceltmeyi ve önlerini açmayı bu millete karşı en büyük vazife biliyoruz" dedi. Türk milletinin şehitlerini asla unutmayacağını vurguladı.

Aybüke Yalçın'a Rahmetle

Bakan Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle anarak, onun ve tüm şehit öğretmenlerin hatıralarının yüceltilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı.