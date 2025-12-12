Bozdoğan'da Öğrenciler Zeytin Hasadı Yaptı

Aydın Bozdoğan ilçesinde Alamut Okulu öğrencileri, okul bahçesindeki zeytin ağaçlarında hasat gerçekleştirdi.

Uygulamalı tarım eğitimi

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte zeytin toplayarak hem uygulamalı tarım deneyimi kazandı hem de üretim süreci hakkında bilinçlendirildi.

Okul yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğin "Zeytin Dalı Altında" Projesi kapsamında düzenlendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Zeytin Dalı Altında’ Projesi kapsamında öğrencilerimizle zeytin toplama etkinliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bizler sadece öğretim yapmıyoruz, eğitim de veriyoruz. Öğrencilerimizi hayata da hazırlıyoruz"

Etkinliğin, öğrencilerin tarımsal üretimi yerinde görmesi ve doğayla bağ kurması açısından önemli bir deneyim olduğu vurgulandı.

