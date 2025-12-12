Bakan Yusuf Tekin'den Kadıköy'de Sürpriz Ziyaret: 8. Sınıf Temsilcisinin CİMER Daveti Kabul Edildi

Bakan Yusuf Tekin'den Kadıköy'de sürpriz ziyaret

8. sınıf temsilcisinin CİMER daveti sonuç verdi

Kadıköy'de bulunan Hakkı Değer Ortaokulunda okul temsilcisi seçilen 8'inci sınıf öğrencisi Uğur Eren Yılmaz'ın CİMER üzerinden ilettiği davet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından kabul edildi. Bakan Tekin okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Bakan Tekin okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi ve öğretmenlerle görüştü.

Bakan Tekin ziyaret esnasında şunları söyledi: "Hepinize başarılar diliyorum, 8.sınıf LGS senesi. Dersini düzgün düzenli çalışan, öğretmenleriyle ve okulla barışık bütün arkadaşlarımızın rahatlıkla başarılı olacağı bir sınav, o yüzden endişe etmeyin. Sizden bir tek isteğimiz var, burada öğretmenleriniz, evde anne ve babanızın size yapacağı katkılara açık olun. Sizin üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir süreç yok rahat olun"

Teknolojideki gelişmelerin eğitimle entegrasyonuna değinen Bakan Tekin, "Akıllı tahta sistemi dünyada her ülkede var ama Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü ülkelerin eğitim-öğretim alt yapılarıyla ilgili raporlar veriyor. Türkiye ile ilgili raporunda diyor ki, 'Sınıflarının tamamında internet erişimi ve internet altyapısı olan, akıllı tahtası olan dünyadaki tek ülke Türkiye' yani bizim şu an Türkiye genelinde 650 bin civarında sınıfımız var, 650 bin sınıfımızın tamamında internet erişimi olan akıllı tahtalar var. Dünya da bütün ülkeler böyle değil" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından duygularını paylaşan Uğur Eren Yılmaz, "Vaatlerim arasında sayın bakanımızı okula getirmek vardı. Ben de sayın bakanımızın okulumuza gelmesi için CİMER’den başvuru yaptım. Bizi kırmadı, davetimize icabet etti. Çok mutluyuz" dedi.

