MEB Yapay Zeka Destekli DİLİM Erişime Açıldı: Ücretsiz İngilizce ve Öğretmen‑Veli Modülleri

MEB Yapay Zeka Destekli DİLİM Erişime Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerli ve milli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM'i erişime açtı. Platform, EBA üzerinden hizmet veriyor ve ücretsiz İngilizce eğitimi, öğretmen‑veli modülleri ile dikkat çekiyor.

DİLİM Platformu Nedir?

DİLİM, Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni standartlarına uygun olarak A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde İngilizce eğitimi sunan yerli dijital dil öğrenme platformudur. Platform; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye odaklanıyor ve okul müfredatını destekleyecek şekilde tasarlandı.

Kimler İçin? Seviye ve Yaş Grupları

Platform, 7 yaşından itibaren herkesin erişimine uygun şekilde kurgulanmış üç ana yaş kategorisiyle hizmet veriyor:

7-10 Yaş Grubu: Oyunlaştırma temelli başlangıç seviyesi.

11-15 Yaş Grubu: Ortaokul ve lise geçiş dönemine uygun içerikler.

16 ve Üzeri Yaş Grubu: Lise ve yetişkin seviyesine hitap eden ileri düzey modüller.

Öne Çıkan Özellikler

Platformun en güçlü yönü, dil eğitimini yalnızca gramer ezberine indirmeyip; okuma, yazma, konuşma, dinleme ve kelime bilgisi olmak üzere beş temel beceri üzerine yapılandırmasıdır. Ayrıca kullanıcılar A1'den başlayıp C1'e kadar ilerleyebiliyor.

Öğretmen ve Veli Modülleri

Öğretmen ve veli modülleri, öğrencinin dijital ortamda yalnız kalmamasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Öğretmenler öğrencilerinin gelişimini anlık takip edip eksik konuları tespit edebilirken; veliler çocuklarının öğrenme sürecine daha bilinçli biçimde dahil olabilecek.

Yapay Zeka Desteği

Platform, mevcut özelliklerinin yanında 2026 yılında entegre edilecek yapay zeka asistanı ile desteklenecek. Bu adım, kişiselleştirilmiş öğrenme ve anlık geri bildirim imkanlarını güçlendirecek.

Nasıl Giriş Yapılır?

Milyonlarca kullanıcı, bilgisayar veya mobil cihazları üzerinden dilim.eba.gov.tr adresine giderek veya uygulamayı indirerek platforma kolayca erişebilecek.

Sonuç: MEB'in DİLİM platformu, ücretsiz ve yerli bir çözüm sunarak yabancı dil eğitiminde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kapsamlı bir takip ve destek mekanizması sağlanıyor.