DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

MEB Yapay Zeka Destekli DİLİM Erişime Açıldı: Ücretsiz İngilizce ve Öğretmen‑Veli Modülleri

MEB, yerli yapay zeka destekli DİLİM platformunu erişime açtı; A1–C1 seviyelerinde ücretsiz İngilizce, öğretmen ve veli modülleri sunuluyor. 2026'da AI asistanı eklenecek.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:15
MEB Yapay Zeka Destekli DİLİM Erişime Açıldı: Ücretsiz İngilizce ve Öğretmen‑Veli Modülleri

MEB Yapay Zeka Destekli DİLİM Erişime Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerli ve milli yabancı dil öğrenme platformu DİLİM'i erişime açtı. Platform, EBA üzerinden hizmet veriyor ve ücretsiz İngilizce eğitimi, öğretmen‑veli modülleri ile dikkat çekiyor.

DİLİM Platformu Nedir?

DİLİM, Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni standartlarına uygun olarak A1, A2, B1, B2 ve C1 seviyelerinde İngilizce eğitimi sunan yerli dijital dil öğrenme platformudur. Platform; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye odaklanıyor ve okul müfredatını destekleyecek şekilde tasarlandı.

Kimler İçin? Seviye ve Yaş Grupları

Platform, 7 yaşından itibaren herkesin erişimine uygun şekilde kurgulanmış üç ana yaş kategorisiyle hizmet veriyor:

7-10 Yaş Grubu: Oyunlaştırma temelli başlangıç seviyesi.

11-15 Yaş Grubu: Ortaokul ve lise geçiş dönemine uygun içerikler.

16 ve Üzeri Yaş Grubu: Lise ve yetişkin seviyesine hitap eden ileri düzey modüller.

Öne Çıkan Özellikler

Platformun en güçlü yönü, dil eğitimini yalnızca gramer ezberine indirmeyip; okuma, yazma, konuşma, dinleme ve kelime bilgisi olmak üzere beş temel beceri üzerine yapılandırmasıdır. Ayrıca kullanıcılar A1'den başlayıp C1'e kadar ilerleyebiliyor.

Öğretmen ve Veli Modülleri

Öğretmen ve veli modülleri, öğrencinin dijital ortamda yalnız kalmamasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Öğretmenler öğrencilerinin gelişimini anlık takip edip eksik konuları tespit edebilirken; veliler çocuklarının öğrenme sürecine daha bilinçli biçimde dahil olabilecek.

Yapay Zeka Desteği

Platform, mevcut özelliklerinin yanında 2026 yılında entegre edilecek yapay zeka asistanı ile desteklenecek. Bu adım, kişiselleştirilmiş öğrenme ve anlık geri bildirim imkanlarını güçlendirecek.

Nasıl Giriş Yapılır?

Milyonlarca kullanıcı, bilgisayar veya mobil cihazları üzerinden dilim.eba.gov.tr adresine giderek veya uygulamayı indirerek platforma kolayca erişebilecek.

Sonuç: MEB'in DİLİM platformu, ücretsiz ve yerli bir çözüm sunarak yabancı dil eğitiminde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kapsamlı bir takip ve destek mekanizması sağlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Başdeğirmen, Minik Başkan Bilge Mercan'ı Ziyaret Etti
2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Aşçılık Öğrencileri Beyaz Önlük Töreni
3
MCBÜ'de Dünya İnsan Hakları Günü Paneli
4
Başiskele'de Konforlu Çalışma: Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Kütüphanesi
5
Demirci’de 10 Aralık’ta Öğrenciler İnsan Haklarını Atölyelerde Keşfetti
6
ÖSYM Başkanı Ersoy: YDS’de Yapay Zeka Soruları Tam Not Aldı, Kapsamı Genişleteceğiz
7
Altın Gençler: 54 Yılda 4 Bine Yakın Genç Ödüllendirildi

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi