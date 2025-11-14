ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı: YKS, KPSS ve MSÜ Tarihleri

ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimini duyurdu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takvime ilişkin detayları aktardı.
Öne çıkan tarihler
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 20-21 Haziran
Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 Temmuz
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 1 Mart
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları: 12-13 Eylül
KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS): 12 Temmuz
Açıklamanın ayrıntıları
