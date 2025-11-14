ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı: YKS, KPSS ve MSÜ Tarihleri

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy 2026 sınav takvimini açıkladı: YKS 20-21 Haziran, DGS 19 Temmuz, MSÜ 1 Mart ve KPSS tarihleri belli oldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:04
ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı: YKS, KPSS ve MSÜ Tarihleri

ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 sınav takvimini duyurdu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takvime ilişkin detayları aktardı.

Öne çıkan tarihler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): 20-21 Haziran

Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 Temmuz

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ): 1 Mart

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül

KPSS Alan Bilgisi uygulamaları: 12-13 Eylül

KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS): 12 Temmuz

Açıklamanın ayrıntıları

Bayram Ali Ersoy paylaşımında, "Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran’da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak. 2026 Sınav Takvimine ÖSYM kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) 2026 SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) 2026 SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Üniversitesi Girişim Vadisi ile Türkiye'nin Teknoloji Üssü Oluyor
2
ÖSYM 2026 Sınav Takvimi Açıklandı: YKS, KPSS ve MSÜ Tarihleri
3
ADÜ İletişim Fakültesi'nde Bilgisayar Laboratuvarları Yenilendi
4
Pazarlar Spor Lisesi Sezona 85 Öğrenciyle Başladı — 85 Madalya Hedefi
5
2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor
6
Kütahya Belediyesi'nden 'Etkili İletişim Davranış Biçimleri' Eğitimi
7
SAÜ'de Yeni Eğitim Modeli Tartışıldı: Hamza Al'dan Yapay Zeka ve YÖK 2030 Vurgusu

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları