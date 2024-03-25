Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yenilikçi sınıflar müjdesi! 3 bin 500 okulda başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise kademelerinde 3.500 okulda yenilikçi sınıfların kurulmasını içeren bir çalışma başlattı. Bu yenilikçi sınıflar, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için işbirlikçi ve dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacaklar.

Yenilikçi sınıflarda, kodlama eğitimine destek amacıyla 3D yazıcılar ve her birinde 10 adet robotik kodlama kiti bulunacak. Bu sınıfların tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesi için çalışmalar tüm illerde başlatılmış durumda. Mevcut 1.500 bilişim teknolojileri laboratuvarının yenilenmesi ve 1.500 yeni laboratuvarın kurulması hedefleniyor.

Ayrıca, 500 okulda, derslerin öğrenim kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımlara sahip yenilikçi sınıflar oluşturulacak.

Bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi yöntemleri ve öğretim programlarındaki becerileri destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını içerecek şekilde gerçekleştirilecek. Bu adımlarla MEB, öğrencilerin dijital becerilerini ve teknoloji kullanımını destekleyerek geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.