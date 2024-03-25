Bist 100
9.029,38 0%
DOLAR
32,15 0,58%
EURO
34,88 0,78%
ALTIN
2.238,8 1,09%

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yenilikçi sınıflar müjdesi! 3 bin 500 okulda başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm illerin ortaokul ve lise kademelerinde 3 bin 500 okulda yenilikçi sınıfların kurulmasına yönelik bir çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 19:17
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yenilikçi sınıflar müjdesi! 3 bin 500 okulda başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise kademelerinde 3.500 okulda yenilikçi sınıfların kurulmasını içeren bir çalışma başlattı. Bu yenilikçi sınıflar, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek için işbirlikçi ve dijital teknolojilerin etkin kullanıldığı öğrenme ortamları sunacaklar.

Yenilikçi sınıflarda, kodlama eğitimine destek amacıyla 3D yazıcılar ve her birinde 10 adet robotik kodlama kiti bulunacak. Bu sınıfların tasarımı ve teknolojik donanım unsurlarının belirlenmesi için çalışmalar tüm illerde başlatılmış durumda. Mevcut 1.500 bilişim teknolojileri laboratuvarının yenilenmesi ve 1.500 yeni laboratuvarın kurulması hedefleniyor.

Ayrıca, 500 okulda, derslerin öğrenim kazanımlarıyla uyumlu olarak öğrenci merkezli aktif öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla teknolojik ekipmanlarla zenginleştirilmiş esnek ve modüler tasarımlara sahip yenilikçi sınıflar oluşturulacak.

Bu sınıfların tasarımı ve kurulumu, yenilikçi yöntemleri ve öğretim programlarındaki becerileri destekleyen dijital teknoloji ekipmanlarını içerecek şekilde gerçekleştirilecek. Bu adımlarla MEB, öğrencilerin dijital becerilerini ve teknoloji kullanımını destekleyerek geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 devamsızlık affında son durum ne? 2024 devamsızlık affı hangi sınıfları kapsıyor?
2
Öğretmenlerin yüzü gülecek! MEB duyurdu: Yeni promosyon ödemesi yolda
3
Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!
4
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Ek ders ücretleri 4 Mart’ta hesaplarda
5
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! YÖK'ten son dakika sürprizi geldi
6
O illerde 18 Mart'ta okullar tatil! MEB'den milyonlarca öğrenciyi sevindiren karar
7
MEB yeni kararı duyurdu: “Karneler değişecek”

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Tüm emeklilere 7000 TL ek ödeme müjdesi! Emekli maaşlarında flaş değişiklik

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor