Milyonlarca öğrenci şaşkına dönecek! MEB'den flaş ders saati kararı!

2024 yılı müfredat değişikliği için Millî Eğitim Bakanlığı son hız çalışmalara devam ediyor. Bu yeni değişiklikler beraberinde ders saatlerinin de değişmesi bekleniyor. İşte detaylar…







MEB'DEN SON DAKİKA: OKULLARDA DERS SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Son gelişme Millî Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bilinen bilgilere göre okulların ders saatleri konusunda düzenlemeleri olacak.

MEB'DEN SON DAKİKA HABERİ: OKULLARDA DERS SAATLERİ DEĞİŞİYOR.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir beklenen yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, son dakika açıklamasında okul saatlerinde de düzenleme yapılacağını duyurdu.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Gaziantep'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ay öğretmenler arasında toplantı yapıldığını söyledi. Her ay başka bir ilde düzenlenen öğretmenler sendikası toplantıları hakkında bilgi veren Bakan, yeni toplantının nisan ayında Gaziantep'te yapılacağını söyledi.

MERKEZDE ÖĞRETMENLER VAR

Bakan, haziran ayından bu yana yapılan tüm çalışmaların merkezinde öğretmenlerin bulunduğunu, öğretmenlerin mesleki itibar ve onurunun korunmasına yönelik adım ve tedbirlerin alındığını, gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

MÜFREDAT ÇALIŞMASI

Programın son dönemdeki çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Tekin, ders sayısının çok fazla olduğunu ve haftalık ders saatlerinin yetersiz olduğuna dair şikayetler aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor. Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız... Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim, alabilecekleri şeyi verelim hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu"

Bu açıklamaya baktığımızda Bakan Tekin, ders saatlerinin yeterli olmadığını söyleyerek ders saatlerinin artırılacağı mesajını verdi.

Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Öğretmenlerimiz haftalık ders çalışma süremizi yetersiz buldu. Dolayısıyla öğrencilerimizin başarı sonuçları istediğimiz düzeyde değil. Bu toplumun istediği düzeyde olmuyor. Böylece çocuk başarısız olur.

Eğitimsel gerekliliğin ötesine geçen bir sonuç empoze etmeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız olur... Çocuk başarısız olduğu için tabii ki öğretmen de başarısız olur. Bu yüzden diyoruz ki: Çocuklarınıza çok fazla baskı yapmayın, onlara alabilecekleri şeyleri verin ve öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gerekenleri en iyi şekilde açıklayabileceği bir zamanda dinlenmelerine izin verin.

Müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu.

YAZ TATİLİ KISALABİLİR

Bakanlık kaynaklarından alınan son bilgilere göre, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren yaz tatilinin kısaltılarak 20 güne indirilebileceği yönünde bilgiler var.

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni program hakkında konuşan Bakan Tekin, programın 2024-2025 eğitim-öğretim yılında uygulanacağını söyledi. Programın önce 1, 5 ve 9. sınıflara, ardından kademeli olarak diğer öğrencilere de uygulanacağını söyledi.