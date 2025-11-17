Mollabey İlk-Ortaokulu eTwinning'de Büyük Başarı

e-Twinning projeleriyle ulusal ve uluslararası görünürlük

Mollabey İlk-Ortaokulu, Alaplı'da yürüttüğü zengin içerikli e-Twinning projeleriyle ulusal ve uluslararası platformlarda dikkat çekiyor. Geri dönüşüm malzemelerinden müzik aleti yapımı, geleneksel çocuk oyunları gibi alanlarda hazırlanan projeler, hem içerik hem de sayı bakımından kısa sürede önemli bir ivme kazandı. Bu çalışmalar, okulun 'eTwinning Okulu' unvanı alma hedefini güçlendirdi.

Okulda görev yapan öğretmenler, ders içi ve ders dışı etkinlikleri e-Twinning platformu aracılığıyla Avrupa’daki öğretmen ve öğrencilerle buluşturarak öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesine katkı sağlıyor. Projelerin uluslararası niteliğinin yüksek olması, okulun Avrupa eğitim camiasındaki görünürlüğünü artırırken öğrencilere kültürel etkileşim ve yabancı dil pratiği yapma fırsatı sunuyor.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen e-Twinning Çalıştayı’na Zonguldak ilinden öğretmen gönderen tek okul olan Mollabey İlk-Ortaokulu, çalıştaya Selma Dere öğretmeni göndererek Zonguldak'ı başarıyla temsil etti.

Okul Müdürü Ömer Yavuz şöyle konuştu:

Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde e-Twinning platformunda zirveye oynuyoruz. Diyarbakır Çalıştayı’na ilimizi temsilen katılan tek okul olmak, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi. Hedefimiz, en kısa zamanda ‘eTwinning Okulu’ etiketini alarak başarılarımızı kalıcı hale getirmektir.

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ise okul yönetimi ve öğretmenleri tebrik ederek şu değerlendirmede bulundu:

Mollabey İlk-Ortaokulu’nun yürüttüğü yenilikçi eğitim projeleri, öğrencilerimize uluslararası bir vizyon kazandırıyor ve eğitimde kalite çıtasını yükseltiyor. Bu çalışmalardan dolayı okul müdürümüz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

