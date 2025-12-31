DOLAR
Muğla'da SHORE Projesi (Horizon Europe): Su ve İklim Söyleşisi

Muğla'da SHORE Projesi kapsamında düzenlenen söyleşide su kirliliği ve iklim krizi ile toplumsal etkileri, yerel aktörler ve gençlerle ele alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:58
Avrupa Birliği Horizon Europe programı desteğiyle yürütülen SHORE Projesi çerçevesinde, su kirliliği ve iklim krizinin toplumsal etkilerinin konuşulduğu bir söyleşi Muğla'da gerçekleştirildi. Etkinlik, Muğla Teknoloji Koleji ev sahipliğinde ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi.

Söyleşi, SHORE Proje Koordinatörü ve sınıf öğretmeni Aylin Bal moderatörlüğünde yapıldı. Panelde su kirliliğinin ekosistemler, insan sağlığı ve günlük yaşam üzerindeki etkileri; farklı disiplinlerden gelen konuşmacıların bakış açılarıyla masaya yatırıldı.

Öne Çıkan Konuşmalar

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hicran Karabıyık İbiş, çevrenin korunmasının yalnızca bir duyarlılık meselesi olmadığını, bunun bilimsel veriler, planlama ve kararlı uygulamalar gerektiren kamusal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

İklim elçisi Seren Anaçoğlu, iklim krizinin temiz suya erişim ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bağlamında insan hakları ihlali olarak ele alınması gerektiğini belirtti.

Sürdürülebilirlik savunucusu ve girişimci Arya Yurdacan, su kirliliğiyle mücadelenin yenilikçi fikirler ve girişimcilik yoluyla çözümler üretebilecek bir alan olduğunu örneklerle anlattı.

Serbest dalış sporcusu Toprak Toprak ise su sporları ve deniz yaşamıyla doğrudan temas halinde olan bir sporcu olarak su kirliliğinin saha deneyimleri üzerinden etkilerini paylaştı.

Etkinliğin Kapanışı

SHORE Projesi, Muğla'da Horizon Europe fonu alan ilk ve tek okul projesi olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Söyleşi, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve gençlerin iklim ve su okuryazarlığı konusunda birlikte hareket etmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Etkinlik, suya sadakat, sorumluluk ve ortak çözüm üretme çağrısıyla sona erdi.

