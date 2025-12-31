DOLAR
Diyadin'de Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar ve Buzlanma

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:01
Diyadin'de Eğitime 1 Gün Ara: Yoğun Kar ve Buzlanma

Diyadin'de eğitime 1 gün ara

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle güvenlik önlemi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava şartları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için bu karar alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve hava şartlarının oluşturabileceği riskler nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdığı, bazı bölgelerde buzlanmanın ulaşımı zorlaştırdığı ifade edildi.

İlçede ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, hava koşullarının seyrine göre yeni değerlendirmelerin yapılacağı kaydedildi. Vatandaşlar ve sürücüler dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

