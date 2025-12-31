DOLAR
Tavşanlı'da Çobanköy İlkokulu'na Trafik Eğitimi

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Çobanköy İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımını anlattı; boyama kitabı dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:05
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilere yönelik trafik bilinci oluşturmak amacıyla bir eğitim düzenlendi. Eğitim, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından Çobanköy İlkokulu'nda verildi.

Eğitimin İçeriği

Eğitim kapsamında öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, yaya ve okul geçitlerinin kullanımı, yaya kuralları ve karşıdan karşıya güvenli geçiş konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımının önemi, bisiklet ve kask kullanımı ile okul servislerinde uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu.

Uygulama ve Kapanış

Eğitimin sonunda öğrencilere trafik konulu boyama kitapları dağıtılarak, verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

