Tavşanlı'da Çobanköy İlkokulu'na Trafik Eğitimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilere yönelik trafik bilinci oluşturmak amacıyla bir eğitim düzenlendi. Eğitim, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından Çobanköy İlkokulu'nda verildi.

Eğitimin İçeriği

Eğitim kapsamında öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, yaya ve okul geçitlerinin kullanımı, yaya kuralları ve karşıdan karşıya güvenli geçiş konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca emniyet kemeri kullanımının önemi, bisiklet ve kask kullanımı ile okul servislerinde uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu.

Uygulama ve Kapanış

Eğitimin sonunda öğrencilere trafik konulu boyama kitapları dağıtılarak, verilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlandı.

