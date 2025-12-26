DOLAR
Muradiye'de 2. Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni

Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen 2. kitap okuma yarışmasının ödül töreninde farklı kademelerde ve yetişkin kategorisinde başarılı katılımcılara ödüller verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:37
Okuma alışkanlığı ve anlama becerileri hedeflendi

Van’ın Muradiye ilçesinde, okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ilçe geneli 2. kitap okuma yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Yarışma, Muradiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edildi. Törene İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Alhan katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen törende, okul öncesinden liseye kadar farklı kademelerde dereceye giren öğrenciler ile yetişkin kategorisinde başarılı olan katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Yakup Alhan, yarışmanın öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını artırmayı, düşünme ve anlama becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, emeği geçen öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Program, dereceye giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

