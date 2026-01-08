Muş'ta 9 Ocak 2026: Yoğun Kar ve Çığ Riski Nedeniyle Okullara 1 Gün Ara

Muş'ta 9 Ocak 2026 Cuma günü yoğun kar, buzlanma ve çığ riski nedeniyle üniversiteler hariç tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 22:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:09
Valilikten yoğun kar ve çığ uyarısı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 9 Ocak 2026 Cuma günü Muş genelinde etkili olması beklenen yoğun ve kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve özellikle yüksek kesimlerde çığ riski nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 9 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldığı açıklamada, gelişmelerin meteorolojik veriler doğrultusunda yakından takip edildiği ifade edildi.

