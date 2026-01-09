TEKNOFEST 2026 BŞEÜ'de: Bilgilendirme Semineri Yoğun İlgi Topladı

TEKNOFEST 2026 bilgilendirme semineri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde düzenlendi; yarışmalar, başvurular ve proje geliştirme süreçleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:33
TEKNOFEST 2026 BŞEÜ'de: Bilgilendirme Semineri Yoğun İlgi Topladı

TEKNOFEST 2026 Bilgilendirme Semineri BŞEÜ’de Yoğun İlgi Gördü

TEKNOFEST 2026 bilgilendirme semineri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Etkinlik, üniversitenin organizasyonunda katılımcılara etkinlik kapsamı ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi sundu.

Program ve Katılımcılar

Seminer, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ile TEKNOFEST Kulübü iş birliğinde Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda TEKNOFEST Kulüp Başkanı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeynep Tepeli ile kulüp üyeleri Saliha Şimşek ve Fulya Yılmaz sunumlar yaptı.

İçerik: Yarışmalar, Başvurular ve Destekler

Konuşmacılar, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek yarışmalar, başvuru süreçleri ve proje geliştirme aşamaları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Değirmenci ile koordinatör yardımcıları Doç. Dr. Duygu Kuru (TEKNOFEST Kurumsal Temsilcisi) ve Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Özel Erol, öğrencilere sağlanabilecek akademik ve teknik destek olanaklarını aktardı.

Kapanış ve Soru-Cevap

Seminer, katılımcıların merak ettikleri soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle son buldu. Etkinlik, öğrencilere TEKNOFEST 2026 sürecine hazırlanma konusunda rehberlik etti.

TEKNOFEST 2026 BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BŞEÜ’DE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

TEKNOFEST 2026 BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BŞEÜ’DE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

TEKNOFEST 2026 BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BŞEÜ’DE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Üniversitesi'nden 2020-2025 Döneminde 183 Sınai Mülkiyet Başvurusu
2
TEKNOFEST 2026 BŞEÜ'de: Bilgilendirme Semineri Yoğun İlgi Topladı
3
Cizre'de 2025-2026 1. Dönem Eğitim Değerlendirmesi
4
Akdeniz Üniversitesi'nde PKU Dostu Mutfak Atölyesi: Düşük Proteinli Beslenme Eğitimi
5
KMÜ ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5 yıllık iş birliği protokolü imzaladı
6
Bartın Üniversitesi'nde Akademik Giysi ve Akademik Performans Ödül Töreni
7
Güçlükonak Koçtepe'de Emel Yılmaz Kütüphanesi 2 Bin Kitapla Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları