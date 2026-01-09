TEKNOFEST 2026 BŞEÜ'de: Bilgilendirme Semineri Yoğun İlgi Topladı

TEKNOFEST 2026 Bilgilendirme Semineri BŞEÜ’de Yoğun İlgi Gördü

TEKNOFEST 2026 bilgilendirme semineri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Etkinlik, üniversitenin organizasyonunda katılımcılara etkinlik kapsamı ve başvuru süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi sundu.

Program ve Katılımcılar

Seminer, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ile TEKNOFEST Kulübü iş birliğinde Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda TEKNOFEST Kulüp Başkanı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeynep Tepeli ile kulüp üyeleri Saliha Şimşek ve Fulya Yılmaz sunumlar yaptı.

İçerik: Yarışmalar, Başvurular ve Destekler

Konuşmacılar, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek yarışmalar, başvuru süreçleri ve proje geliştirme aşamaları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Değirmenci ile koordinatör yardımcıları Doç. Dr. Duygu Kuru (TEKNOFEST Kurumsal Temsilcisi) ve Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Özel Erol, öğrencilere sağlanabilecek akademik ve teknik destek olanaklarını aktardı.

Kapanış ve Soru-Cevap

Seminer, katılımcıların merak ettikleri soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle son buldu. Etkinlik, öğrencilere TEKNOFEST 2026 sürecine hazırlanma konusunda rehberlik etti.

