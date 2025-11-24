Öğretmenler Günü'nde 62 Yıl Sonra İlk Öğrencileriyle Buluşan Ayten Binay Özbek

Çetibeli İlkokulu'nda vefa dolu kutlama

Muğla’nın Marmaris ilçesi Çetibeli Mahallesinde, 1958 yılında ilkokul öğretmeni olarak göreve başlayan Ayten Binay Özbek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 62 yıl aradan sonra ilk öğrencileriyle bir araya gelerek gününü kutladı.

85 yaşındaki Ayten öğretmen, henüz 19 yaşındayken başladığı ilk görev yerinde o dönem 7-8 yaşlarında olan öğrencilerini görmekten duyduğu mutluluğu gizleyemedi. Bugün 70’lerinde olan eski öğrencileri ile hasret gideren Ayten öğretmen, anı dolu anlar yaşadı.

Programda Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel de hazır bulunurken, etkinlik Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çetibeli Ali Fikret Bilgin İlkokulu yönetimi tarafından düzenlendi. Ayten Binay Özbek, hem ilk öğrencileri hem de okulun yeni öğrencileri ile buluşturuldu; kendisine teşekkür plaketi, çiçekler ve hediyeler takdim edildi.

Ayten öğretmen duygularını şöyle ifade etti: 'Emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüdük sizler de o yolda yürüyün, yürümeye devam edin. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.'

Program, vefa ve minnet duygularının ağır bastığı, eski ve yeni kuşakların bir araya geldiği duygu yüklü bir kutlama olarak tamamlandı.

62 YIL SONRA İLK ÖĞRETMENLERİ İLE BULUŞUP GÜNÜNÜ KUTLADILAR